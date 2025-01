Schon Diana trug sie

Der No-Pants-Trend bleibt dank einer roten Strumpfhose

Diesen Herbst-Winter sehen die Designer Rot und wollen die Damen am liebsten von Kopf bis Fuss in die Farbe hüllen. Gleichzeitig heissen sie die rote Strumpfhose willkommen. Hot or not?

Von Marjorie Kublun