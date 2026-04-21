Mexikos Rafael Marquez (links) an der WM 2014 mit der Captainbinde Keystone

Mexikos langjähriger Captain und derzeitiger Co-Trainer Rafael Marquez wird nach der WM im Sommer wie geplant zum Cheftrainer befördert.

Keystone-SDA SDA

«Sein Vertrag ist unterzeichnet», teilte Sportdirektor Duilio Davino mit.

Der frühere Verteidiger des FC Barcelona tritt die Nachfolge von Javier Aguirre an, der sein Amt nach dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko abgeben wird. Aguirre war bereits bei den Weltmeisterschaften 2002 und 2010 Nationaltrainer Mexikos. Marquez soll die Auswahl nun zur WM 2030 führen.