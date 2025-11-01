  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Frankreich Marseille siegt, Garcia sieht Rot

SDA

1.11.2025 - 23:05

Ulisses Garcia erlebt bei Marseille eine schwierige Zeit
Ulisses Garcia erlebt bei Marseille eine schwierige Zeit
Keystone

Ulisses Garcia erlebt eine schwierige Saison in Marseille. Beim 1:0-Sieg gegen Auxerre wird der Schweizer in der 65. Minute mit Rot vom Platz gestellt.

Keystone-SDA

01.11.2025, 23:05

01.11.2025, 23:16

Der Platzverweis war streng: Garcia touchierte seinen Gegenspieler lediglich, ging jedoch mit gestrecktem Bein in den Zweikampf. Dadurch wird der 29-Jährige, der erstmals seit der 3. Runde wieder zum Einsatz kam, in den kommenden Partien erneut ausfallen.

Trotz gut halbstündiger Unterzahl verteidigte Marseille die Führung erfolgreich und liegt weiterhin zwei Punkte hinter dem Tabellenführer Paris Saint-Germain. Der Champions-League-Sieger gewann gegen Nice mit etwas Glück: Gonçalo Ramos erzielte den Siegtreffer in der 94. Minute.

Meistgelesen

Andrew steht als ehemaliger Prinz vor ungewisser Zukunft
Trauffer: «Eine grössere Katastrophe als diese kannst du nicht abliefern»
Das ändert sich im November in der Schweiz

Videos aus dem Ressort

Real Madrid - Valencia 4:0

Real Madrid - Valencia 4:0

LALIGA | 11. Runde | Saison 25/26

01.11.2025

Zürich – Lausanne-Sport 1:2

Zürich – Lausanne-Sport 1:2

Super League | 12. Runde | Saison 25/26

01.11.2025

Stade-Lausanne – Stade Nyonnais 3:3

Stade-Lausanne – Stade Nyonnais 3:3

Challenge League | 12. Runde | Saison 25/26

01.11.2025

Real Madrid - Valencia 4:0

Real Madrid - Valencia 4:0

Zürich – Lausanne-Sport 1:2

Zürich – Lausanne-Sport 1:2

Stade-Lausanne – Stade Nyonnais 3:3

Stade-Lausanne – Stade Nyonnais 3:3

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Belgien. Marc Giger trifft doppelt

BelgienMarc Giger trifft doppelt

Real Madrid. Mbappé mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet

Real MadridMbappé mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet

Fitnesstrainer in der Hauptrolle. Diese Cup-Geschichte aus den Niederlanden ist ziemlich verrückt

Fitnesstrainer in der HauptrolleDiese Cup-Geschichte aus den Niederlanden ist ziemlich verrückt