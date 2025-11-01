Ulisses Garcia erlebt bei Marseille eine schwierige Zeit Keystone

Ulisses Garcia erlebt eine schwierige Saison in Marseille. Beim 1:0-Sieg gegen Auxerre wird der Schweizer in der 65. Minute mit Rot vom Platz gestellt.

Keystone-SDA SDA

Der Platzverweis war streng: Garcia touchierte seinen Gegenspieler lediglich, ging jedoch mit gestrecktem Bein in den Zweikampf. Dadurch wird der 29-Jährige, der erstmals seit der 3. Runde wieder zum Einsatz kam, in den kommenden Partien erneut ausfallen.

Trotz gut halbstündiger Unterzahl verteidigte Marseille die Führung erfolgreich und liegt weiterhin zwei Punkte hinter dem Tabellenführer Paris Saint-Germain. Der Champions-League-Sieger gewann gegen Nice mit etwas Glück: Gonçalo Ramos erzielte den Siegtreffer in der 94. Minute.