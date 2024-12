Anton Kade schoss Basel in die Verlängerung, Marwin Hitz war im Penaltyschiessen entscheidend Keystone

Basel steht zum 3. Mal in Folge im Cup-Viertelfinal. Das Team von Fabio Celestini gewinnt gegen Sion im Penaltyschiessen. Held ist mit zwei gehaltenen Versuchen Marwin Hitz.

Es war ein richtiger Cup-Fight, den sich Basel und Sion lieferten, der nach 120 Minuten 2:2 stand und an dessen Ende der FCB im Penaltyschiessen die besseren Nerven hatte. Während alle Schützen des Heimteams trafen, hielt Marwin Hitz zwei Versuche der Walliser und führte sein Team in die Runde der letzten acht.

Vieles hatte vor der Partie für den FC Basel gesprochen. Da war zum einen die Formstärke. Der Leader der Super League hatte sechs der letzten acht Spiele gewonnen und nur einmal verloren. Mit dem FC Sion kam ein Gegner, der auswärts noch keine allzu grossen Stricke zerrissen hatte, in dieser Saison in der Fremde erst zweimal in der Liga und zweimal im Cup reüssierte – und der in Basel zuletzt vor mehr als neun Jahren gewinnen konnte.

Spätestens nach dem frühen Führungstreffer hatten die Basler alle Vorteile auf ihrer Seite. Es war wieder einer dieser Shaqiri-Momente, der das Spiel schon früh in die von vielen erwartete Richtung lenkte. Der ehemalige Schweizer Nationalspieler zirkelte in der 5. Minute einen selbst herausgeholten Freistoss aus rund 20 Metern gefühlvoll um die Walliser Mauer herum und liess Timothy Fayulu im Tor der Gäste keine Abwehrchance.

Der FCB wirkte trotz Führung im Rücken zerfahren und lud den Gegner mit Ballverlusten in der Vorwärtsbewegung immer wieder zu gefährlichen Gegenstössen ein. Zwei solche führten in der ersten Halbzeit binnen acht Minuten zu zwei Gegentreffern, an deren Ursprung jeweils der Basler Innenverteidiger Nicolas Vouilloz stand und an deren Ende Théo Bouchlarhem auf Vorlage von Ilyas Chouaref mit etwas Glück traf.

Der FC Basel konnte den Walliser Abwehrriegel erst in der Schlussphase knacken. Sinnbildlich war es ein herrlicher Weitschuss des eingewechselten Anton Kade, der in der 86. Minute den Ausgleich brachte und die Basler erst in die Verlängerung rettete.

Telegramm:

Basel – Sion 2:2 (1:2, 2:2) n.V.; 4:1 i.P. – SR Schärer. – Tore: 5. Shaqiri 1:0. 29. Bouchlarhem 1:1. 38. Bouchlarhem 1:2. 86. Kade 2:2. – Penaltyschiessen: Shaqiri 1:0, Souza – (FCB-Goalie Hitz hält); Kade 2:0, Schmied – (Hitz hält); Kevin Carlos 3:0, Baltazar 3:1; Fink 4:1.

Die weiteren Achtelfinals. Am Dienstag: Langenthal (1.) – Biel (PL) 0:6 (0:4). Grasshoppers – Zürich 0:1 (0:0). Am Mittwoch: Schaffhausen (ChL) – Young Boys 0:1 (0:1). Yverdon – Lugano 0:2 (0:0). Am Donnerstag: Aarau (ChL) – Etoile Carouge (ChL) 20.00. Bellinzona (ChL) – St. Gallen 20.30. Winterthur – Lausanne 20.30

