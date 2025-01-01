  1. Privatkunden
Profilbild Maximiliam Haase

Maximilian Haase

Redaktorin News & Entertainment

Themen-Schwerpunkte: Politik, Entertainment, Spannendes aus aller Welt

mail

Maximilian Haase arbeitet seit Januar 2016 für blue News.

Artikel von Maximilian Haase

35 statt 1299 Franken. Digitec-Kunden freuen sich über Kamera-Schnäppchen – aber zu früh
35 statt 1299 Franken

Digitec-Kunden freuen sich über Kamera-Schnäppchen – aber zu früh

Eine hochpreisige Kamera für 35 Franken? Auf die Freude über das Angebot des Online-Händlers Digitec folgte bei Hunderten Kunden schnell Ernüchterung. Das angebliche Schnäppchen entpuppte sich als Preisfehler.
Pariser Weltkriegsdenkmal. Mann zündet Zigarette an «ewiger Flamme» an – und wird festgenommen
Pariser Weltkriegsdenkmal

Mann zündet Zigarette an «ewiger Flamme» an – und wird festgenommen

Nachdem er sich an der «Ewigen Flamme» am Pariser Weltkriegdenkmal eine Zigarette angezündet hatte, wurde ein Mann festgenommen. Ein Video des Vorfalls sorgte für Empörung, eine Politikerin erstattete Anzeige.
Erste Birkin Bag. Dieser Mann ersteigerte die teuerste Handtasche der Welt
Erste Birkin Bag

Dieser Mann ersteigerte die teuerste Handtasche der Welt

Nachdem die erste Birkin Bag für zehn Millionen Dollar versteigert wurde, steht nun die Identität des Käufers fest: Der Japaner Shinsuke Sakimoto will Jane Birkins Handtasche öffentlich zugänglich machen.
Fehler sorgt für Frust. Tausende Norweger freuen sich über Lottomillionen – aber nur kurz
Fehler sorgt für Frust

Tausende Norweger freuen sich über Lottomillionen – aber nur kurz

Tausende Lottospieler in Norwegen schienen das Los zum Millionengewinn gezogen zu haben. Doch kurz darauf Ernüchterung: Eines technischen Fehlers wegen hatte der Glücksspielanbieter falsche Summen ausgegeben.
Teurer Zmittag im Globus. In diesem Restaurant zahlt man zehn Franken extra fürs Sitzen
Teurer Zmittag im Globus

In diesem Restaurant zahlt man zehn Franken extra fürs Sitzen

Zehn Franken Aufschlag, um am Tisch zu sitzen? Im frisch renovierten Zürcher Globus am Bellevue sorgt ein saftiger Aufpreis im Restaurant für leere Tische.
Unter Baum gefunden. Zwei Touristen von Blitz getroffen und verletzt
Unter Baum gefunden

Zwei Touristen von Blitz getroffen und verletzt

Ein Mann und eine Frau aus Deutschland sind bei einem Unwetter in Tschechien vom Blitz getroffen und verletzt worden. Retter finden die beiden unter einem Baum, wo sie wohl Schutz gesucht hatten.
Drama um seltenes Tier. Braunbär zum Abschuss freigegeben – doch die Jäger weigern sich
Drama um seltenes Tier

Braunbär zum Abschuss freigegeben – doch die Jäger weigern sich

Ein Braunbär streifte durch die litauische Hauptstadt Vilnius, bis die Regierung ihn zum Abschuss freigab. Allein: Die Jäger des Landes weigern sich, das seltene Tier zu erlegen.
Umfrage zu Nemos ESC-Triumph. «Wir standen vor dem Fernseher und waren sehr angespannt»
Umfrage zu Nemos ESC-Triumph

«Wir standen vor dem Fernseher und waren sehr angespannt»

Nach der Sensation beim ESC in Malmö feiert die Schweiz Nemos Sieg. Wie erlebten die Schweizer*innen den Triumph? blue News hat sich per Strassenumfrage umgehört.
Abriss im Wallis abgebrochen. Gemeinde will Strasse bauen, private Terrassen sollen weichen
Abriss im Wallis abgebrochen

Gemeinde will Strasse bauen, private Terrassen sollen weichen

Für eine neue Verkehrsführung sollten in einer Walliser Gemeinde private Terrassen Platz machen. Nun herrscht bei deren Besitzern Erleichterung: Der Abriss konnte noch einmal abgewendet werden.
Schweiz
International
Sport
