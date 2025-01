Michael Wegmann

Basler, Frei, Polster & Co. in Galaform

Schiri-Zoff, Vodka Lemon als Heilmittel und «Only Fans»

An der Schnee-WM in Arosa bieten die Altstars auf dem Platz ein Spektakel (heute Freitag: 20:00 auf blue Zoom), zur Galaform laufen Helmer, Basler, Sneijder & Co. aber erst an der Gala auf. Das sind die Höhepunkte.