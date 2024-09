Nico Elvedi verteidigt gegen Dänemark an der Seite von Ricardo Rodriguez und Manuel Akanji Keystone

Die Schweiz eröffnet die Länderspiel-Saison am Donnerstagabend mit einer Aufstellung ohne Überraschungen. Elvedi übernimmt für den Match in Dänemark den Platz von Fabian Schär in der Dreierabwehr.

Nico Elvedi verteidigt zusammen mit Ricardo Rodriguez und Manuel Akanji vor Goalie Gregor Kobel. Auf den Aussenpositionen sind Silvan Widmer und Michel Aebischer aufgestellt, das zentrale Mittelfeld belegen Remo Freuler und Captain Granit Xhaka.

Zuvorderst sind Fabien Rieder und Ruben Vargas an der Seite von Breel Embolo. Dan Ndoye fehlt wegen einer Verletzung.

Die Aufstellung der Schweiz: Kobel; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer; Rieder, Embolo, Vargas,

Die Aufstellung von Dänemark: Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Nelsson; Bah, Höjbjerg, Hjulmand, Kristiansen; Grönbaek, Dolberg, Eriksen.

