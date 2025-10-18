Der Basler Captain Xherdan Shaqiri überzeugte einmal mehr Keystone

Titelverteidiger Basel wird der Favoritenrolle gegen den Tabellenletzten Winterthur gerecht und siegt vor heimischem Publikum 3:0. Alle drei Tore fallen vor der Pause.

Keystone-SDA SDA

Basel ging bereits in der 4. Minute durch einen leicht abgefälschten Schuss von Léo Leroy in Führung. Zwar gelang Nishan Burkart sechs Minuten später nach einer schönen Aktion beinahe der Ausgleich – FCB-Goalie Marwin Hitz lenkte dessen Abschluss an den Pfosten. Doch präsentierten sich die Winterthur in der Defensive vor allem in der ersten Halbzeit äusserst anfällig.

Der Tiefpunkt war das 0:3 (33.). Nach einem kurz ausgeführten Eckball orientierten sich sämtliche Spieler der Gäste Richtung Ball, so dass Verteidiger Flavius Daniliuc aus naher Distanz völlig unbedrängt per Kopf im fünften Pflichtspiel für den FCB sein erstes Tor erzielen konnte. Die Flanke kam von Xherdan Shaqiri, der drei Minuten zuvor per Penalty zum 2:0 getroffen hatte. Shaqiri hält nun in der laufenden Meisterschaft bei je fünf Treffern und Assists, womit er in der Skorerliste die Nummer 1 ist.

Die Winterthurer waren mit dem Resultat gut bedient. Die klar überlegenen Basler verzeichneten durch Philip Otele (32.) noch einen Latten- und durch Marin Soticek (67.) einen Pfostenschuss. Damit bleibt der FCB das einzige Team, gegen das die Winterthurer in der höchsten Liga sieglos sind, seit diese Super League heisst, was seit der Saison 2003/04 der Fall ist.

Während die Basler den vierten Sieg in den letzten fünf Meisterschaftsspielen feierten, muss sich der Winterthurer Trainer Uli Forte insbesondere beim Verteidigen etwas einfallen lassen. Seine weiterhin sieglose Mannschaft hat nach neun Partien nicht weniger als 28 Gegentore kassiert.

Telegramm

Basel – Winterthur 3:0 (3:0)

25'500 Zuschauer. – SR Schnyder. – Tore: 4. Leroy 1:0. 30. Shaqiri (Penalty) 2:0. 33. Daniliuc (Shaqiri) 3:0.

Basel: Hitz; Vouilloz, Adjetey, Daniliuc, Schmid (64. Cissé); Metinho (63. Koindredi), Leroy; Soticek, Shaqiri (73. Traoré), Otele (64. Salah); Ajeti (80. Broschinski).

Winterthur: Kapino; Martins, Arnold (21. Sahitaj), Citherlet, Diaby; Cueni; Dansoko (82. Beyer), Kasami (63. Golliard), Jankewitz (63. Durrer); Hunziker, Burkart (63. Momoh).

Bemerkungen: Verwarnungen: 16. Otele, 29. Citherlet, 47. Jankewitz, 49. Martins, 56. Sahitaj.