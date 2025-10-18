  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Basel – Winterthur 3:0 Müheloser Basler Sieg gegen Winterthur

SDA

18.10.2025 - 20:06

Der Basler Captain Xherdan Shaqiri überzeugte einmal mehr
Der Basler Captain Xherdan Shaqiri überzeugte einmal mehr
Keystone

Titelverteidiger Basel wird der Favoritenrolle gegen den Tabellenletzten Winterthur gerecht und siegt vor heimischem Publikum 3:0. Alle drei Tore fallen vor der Pause.

Keystone-SDA

18.10.2025, 20:06

18.10.2025, 20:12

Basel ging bereits in der 4. Minute durch einen leicht abgefälschten Schuss von Léo Leroy in Führung. Zwar gelang Nishan Burkart sechs Minuten später nach einer schönen Aktion beinahe der Ausgleich – FCB-Goalie Marwin Hitz lenkte dessen Abschluss an den Pfosten. Doch präsentierten sich die Winterthur in der Defensive vor allem in der ersten Halbzeit äusserst anfällig.

Der Tiefpunkt war das 0:3 (33.). Nach einem kurz ausgeführten Eckball orientierten sich sämtliche Spieler der Gäste Richtung Ball, so dass Verteidiger Flavius Daniliuc aus naher Distanz völlig unbedrängt per Kopf im fünften Pflichtspiel für den FCB sein erstes Tor erzielen konnte. Die Flanke kam von Xherdan Shaqiri, der drei Minuten zuvor per Penalty zum 2:0 getroffen hatte. Shaqiri hält nun in der laufenden Meisterschaft bei je fünf Treffern und Assists, womit er in der Skorerliste die Nummer 1 ist.

Die Winterthurer waren mit dem Resultat gut bedient. Die klar überlegenen Basler verzeichneten durch Philip Otele (32.) noch einen Latten- und durch Marin Soticek (67.) einen Pfostenschuss. Damit bleibt der FCB das einzige Team, gegen das die Winterthurer in der höchsten Liga sieglos sind, seit diese Super League heisst, was seit der Saison 2003/04 der Fall ist.

Während die Basler den vierten Sieg in den letzten fünf Meisterschaftsspielen feierten, muss sich der Winterthurer Trainer Uli Forte insbesondere beim Verteidigen etwas einfallen lassen. Seine weiterhin sieglose Mannschaft hat nach neun Partien nicht weniger als 28 Gegentore kassiert.

Telegramm

Basel – Winterthur 3:0 (3:0)

25'500 Zuschauer. – SR Schnyder. – Tore: 4. Leroy 1:0. 30. Shaqiri (Penalty) 2:0. 33. Daniliuc (Shaqiri) 3:0.

Basel: Hitz; Vouilloz, Adjetey, Daniliuc, Schmid (64. Cissé); Metinho (63. Koindredi), Leroy; Soticek, Shaqiri (73. Traoré), Otele (64. Salah); Ajeti (80. Broschinski).

Winterthur: Kapino; Martins, Arnold (21. Sahitaj), Citherlet, Diaby; Cueni; Dansoko (82. Beyer), Kasami (63. Golliard), Jankewitz (63. Durrer); Hunziker, Burkart (63. Momoh).

Bemerkungen: Verwarnungen: 16. Otele, 29. Citherlet, 47. Jankewitz, 49. Martins, 56. Sahitaj.

Meistgelesen

Schauspieler John Cusack: «die Botschaft aus Chicago an Trump-Regierung − Fahrt zur Hölle!»
Feuerwehr befreit 13-Jährige aus Wäschetrockner
Opel-Rostlaube wird seit 60 Jahren nicht mehr gewaschen

Videos aus dem Ressort

Basel – Winterthur 3:0

Basel – Winterthur 3:0

Super League | 9. Runde | Saison 25/26

18.10.2025

Thun – Servette 3:1

Thun – Servette 3:1

Super League | 9. Runde | Saison 25/26

18.10.2025

Barcelona - Girona 2:1

Barcelona - Girona 2:1

LALIGA | 9. Runde | Saison 25/26

18.10.2025

Basel – Winterthur 3:0

Basel – Winterthur 3:0

Thun – Servette 3:1

Thun – Servette 3:1

Barcelona - Girona 2:1

Barcelona - Girona 2:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

England. Sunderland zu Hause weiter stark

EnglandSunderland zu Hause weiter stark

Spanien. FC Sevilla verliert trotz Tor von Vargas

SpanienFC Sevilla verliert trotz Tor von Vargas

Blitz-Entlassung bei Forest. Ndoye erhält in Nottingham schon wieder neuen Trainer

Blitz-Entlassung bei ForestNdoye erhält in Nottingham schon wieder neuen Trainer