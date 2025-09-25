Nach dem Horrorstart verliert YB im Wankdorf deutlich - Gallery Die Young Boys konnten sich für das Cup-Out am letzten Wochenende nicht rehabilitieren Bild: Keystone Jubelnde Griechen und Berner mit hängenden Köpfen im Wankdorf Bild: Keystone Der Marokkaner Anass Zaroury war der Mann des Spiels Bild: Keystone Joël Monteiro vergab in der ersten Halbzeit eine Grosschance zum möglichen 2:3 Bild: Keystone Auch Darian Males vergab eine gute Möglichkeit zum zweiten Berner Treffer Bild: Keystone Edimilson Fernandes' Gesichtsausdruck nach dem 4:1 der Griechen spricht Bände Bild: Keystone Für YB-Trainer Giorgio Contini ist es ein zweiter Tiefschlag innerhalb weniger Tage nach dem Cup-Out gegen Aarau Bild: Keystone Nach dem Horrorstart verliert YB im Wankdorf deutlich - Gallery Die Young Boys konnten sich für das Cup-Out am letzten Wochenende nicht rehabilitieren Bild: Keystone Jubelnde Griechen und Berner mit hängenden Köpfen im Wankdorf Bild: Keystone Der Marokkaner Anass Zaroury war der Mann des Spiels Bild: Keystone Joël Monteiro vergab in der ersten Halbzeit eine Grosschance zum möglichen 2:3 Bild: Keystone Auch Darian Males vergab eine gute Möglichkeit zum zweiten Berner Treffer Bild: Keystone Edimilson Fernandes' Gesichtsausdruck nach dem 4:1 der Griechen spricht Bände Bild: Keystone Für YB-Trainer Giorgio Contini ist es ein zweiter Tiefschlag innerhalb weniger Tage nach dem Cup-Out gegen Aarau Bild: Keystone

Die Young Boys starten mit einer hohen Niederlage in die Ligaphase der Europa League. Auch wegen dreier Tore in den ersten 20 Minuten verlieren die Berner daheim gegen Panathinaikos Athen mit 1:4.

Keystone-SDA SDA

Die Young Boys wollten alles besser machen als noch vor fünf Tagen beim Cup-Out gegen den Challenge-League-Dominator Aarau. Doch die Berner erwischten zum Auftakt der Ligaphase einen Horrorstart, der nicht mehr zu korrigieren war. Innerhalb von weniger als 20 Minuten kassierten sie drei Gegentore. Die darauf folgende Steigerung der in der Meisterschaft so heimstarken Young Boys blieb unbelohnt. Saidy Jankos Treffer in der 25. Minute war der einzige der Gastgeber, obwohl es bis zur Pause nicht an guten Torchancen mangelte.

Panathinaikos Athen zeigte sich effizienter. Die nach dem Fehlstart in die Saison mit einem neuen Trainer in die Schweiz gereisten Griechen nutzten die Schwächen der Berner Defensive aus. Karol Swiderski bestrafte die zu passive Verteidigung ein erstes Mal (10.). Danach schlug der starke Marokkaner Anass Zaroury zweimal zu. In der 13. Minute ging er bei seinem Volley-Tor nach einem Eckball im gegnerischen Strafraum vergessen, und in der 19. Minute profitierte er von einem Fehler von YB-Keeper Marvin Keller, um via Nachschuss zu treffen. Zaroury war es auch, der mit dem 4:1 den Bernern die letzten Hoffnungen auf Punkte nahm (68.).

Um das Positive aus Schweizer Sicht hervorzuheben: YB fand nach dem frühen Nackenschlag vor gut 20'000 Zuschauern im Wankdorf zwischenzeitlich besser zu seinem Spiel und trat nach den drei Gegentoren bis zur Pause dominant auf. Mit etwas mehr Abschlussglück hätte das Team von Giorgio Contini nach dem durch einen Goaliefehler begünstigten 1:3 von Janko noch vor der Pause zweimal getroffen. Joël Monteiro und Darian Males verfehlten aus fünf Metern jeweils das Tor. Richtig ist aber auch, dass nach der Pause Panathinaikos die besseren Torchancen hatte als der Schweizer Vertreter.

Mit der ersten Heimniederlage seit Januar setzte YB eine unschöne Serie fort. Seit dem Start der Ligaphase in der vergangenen Champions-League-Saison haben die Berner im neuen Format neun Niederlagen aneinandergereiht, bei einem Torverhältnis von 4:28. Die nächste Möglichkeit auf den ersten Sieg in einer Ligaphase kommt bereits in der nächsten Woche. YB trifft dann am Donnerstag auswärts auf Steaua Bukarest. Zuvor steht am Sonntag in der Super League noch das Derby gegen den FC Thun an.

Telegramm:

Young Boys – Panathinaikos 1:4 (1:3)

20'000 Zuschauer. – SR De Burgos (ESP). – Tore: 10. Swiderski 0:1. 14. Zaroury 0:2. 19. Zaroury 0:3. 25. Janko 1:3. 68. Zaroury 1:4.

Young Boys: Keller; Janko (77. Andrews), Zoukrou, Benito, Hadjam; Males, Gigovic (67. Raveloson), Fernandes, Monteiro (67. Colley); Bedia (67. Cordova), Fassnacht (77. Pech).

Panathinaikos: Lafont; Kotsiras, Ingason, Touba, Mladenovic; Bakasetas (84. Taborda), Siopis, Sanches (77. Chirivella); Tetê (77. Calabria), Swiderski (67. Dessers), Zaroury (70. Kyriakopoulos).

Bemerkungen: Verwarnungen: 91. Cordova.