WM-Qualifikation Nächste Schweizer Gala – 3:0 gegen Slowenien

SDA

8.9.2025 - 22:43

Verteidiger Nico Elvedi erzielte per Kopf das wichtige 1:0
Verteidiger Nico Elvedi erzielte per Kopf das wichtige 1:0
Keystone

Das Schweizer Nationalteam gewinnt auch das zweite Heimspiel der WM-Qualifikation problemlos. Gegen Slowenien setzt sich die Mannschaft von Murat Yakin 3:0 durch.

Keystone-SDA

08.09.2025, 22:43

08.09.2025, 22:55

Zwei Spiele, sechs Punkte und ein Torverhältnis von 7:0: Besser hätten sich die Schweizer die Ausbeute aus den beiden Partien im September kaum vorstellen können. Nach einem Drittel der WM-Qualifikation kann festgehalten werden, dass die Schweiz auf Kurs ist. Die Mannschaft unterstrich ihre Favoritenrolle in der Gruppe B mit zwei Auftritten, in denen sie selbstsicher, dominant und effizient auftrat.

So legten die Schweizer drei Tage nach ihrem überzeugenden Auftritt gegen Kosovo (4:0) fast einen Copy-and-Paste-Auftritt hin. Der Unterschied: Dieses Mal reichte es im Basler St. Jakob-Park «nur» zu einem 3:0. Zum dritten Mal in Folge fielen sämtliche Treffer in der ersten Halbzeit.

Elvedi, Ndoye und wieder Embolo

Vor allem beim ersten Treffer fühlten sich wohl so manche Schweizer Fans ins Spiel gegen Kosovo zurückversetzt. Erneut trat Ruben Vargas einen Eckball von der linken Seite und erneut fand er in der Mitte den Kopf eines Innenverteidigers. Nach Manuel Akanji am Freitag war es nun Nico Elvedi, der das Skore eröffnete. Es war sein drittes Tor im Nationalteam. Das erste Mal hatte der 28-Jährige vor sieben Jahren in der Nations League getroffen, das zweite Mal letztes Jahr in einem Testspiel.

Und dann war natürlich auch Breel Embolo wieder zur Stelle. Der Stürmer traf ebenfalls per Kopf, ebenfalls nach einem Eckball, der dieses Mal von der anderen Seite und von Fabian Rieder getreten worden war. Mit seinem neuerlichen Torerfolg gelang Embolo ein Kunststück, das im Nationalteam 20 Jahre lang niemandem mehr gelungen war: Wie damals der Rekordtorschütze Alex Frei traf er in fünf Spielen in Folge.

Nach den Treffern in der 18. und 33. Minute sorgte Dan Ndoye in der 38. Minute für den Abschluss des Schaulaufens. Der Flügelspieler vollendete aus kurzer Distanz, nachdem sich Granit Xhaka und Remo Freuler gekonnt durch die slowenische Abwehr gespielt hatten. Die 12’757 Fans in Basel zeigten sich begeistert und verabschiedeten die Spieler mit grossem Applaus in die Pause.

Nun zwei Auswärtsaufgaben

Und als ob die Parallelen noch nicht genug wären, verlief auch die zweite Halbzeit praktisch wie gegen Kosovo. Angesichts der komfortablen Führung schalteten die Schweizer einen Gang zurück. Trotzdem ergaben sich noch einige Chancen, so verpasste Embolo in der 61. Minute den vierten Treffer des Spiels.

Derweil tauchten die überraschend zahmen Slowenen nur vereinzelt in der Nähe des Schweizer Strafraums auf. Auch Superstar Benjamin Sesko konnte nichts ausrichten. So blieb Gregor Kobel, der in seinen ersten zwölf Spielen im Nationalteam immer mindestens einen Treffer kassiert hatte, zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor.

Nach dem perfekten Auftakt vor heimischem Publikum stehen für die Schweizer Nationalmannschaft im Oktober zwei Auswärtsspiele auf dem Programm. Sie trifft am Freitag, 10. Oktober in Stockholm auf Schweden und drei Tage später in Ljubljana auf Slowenien. Die Aufgaben werden schwerer, doch die Schweizer können die Reisen mit breiter Brust antreten.

Telegramm

Schweiz – Slowenien 3:0 (3:0)

Basel. – 12'757 Zuschauer. – SR Letexier (FRA). – Tore: 18. Elvedi 1:0. 33. Embolo 2:0. 38. Ndoye 3:0.

Schweiz: Kobel; Widmer (62. Schmidt), Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Vargas (62. Manzambi), Rieder (62. Aebischer), Ndoye (90. Sohm); Embolo (78. Zakaria).

Slowenien: Oblak; Karnicnik (86. Brekalo), Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic (61. Sturm), Cerin, Elsnik (61. Svetlin), Lovric (21. Petrovic); Vipotnik (86. Seslar), Sesko.

Bemerkungen: Verwarnungen: 66. Karnicnik, 70. Petrovic.

Halbleere Ränge in Basel: Nati-Fans schauen gegen Slowenien lieber am TV

Halbleere Ränge in Basel: Nati-Fans schauen gegen Slowenien lieber am TV

Das Joggeli bietet Platz für 34'000 Zuschauer. Gegen Slowenien wird nicht einmal die Hälfte erwartet. Dass die Partie an einem Montag um 20.45 Uhr stattfindet, scheint in Kombination mit den eher hohen Eintrittspreisen viele Fans abzuschrecken.

08.09.2025

Murat Yakin: «Ein Montagabend-Spiel ist am Fernseher gemütlicher»

Murat Yakin: «Ein Montagabend-Spiel ist am Fernseher gemütlicher»

Am Montag trifft die Schweiz auf Slowenien. Einen Tag vor Anpfiff wurden etwas über 10’000 Tickets verkauft. Darauf angesprochen meinte Nati-Coach Murat Yakin an der Medienkonferenz, dass sich wohl viele das Spiel vor dem Fernseher anschauen werden.

07.09.2025

Fussball: Nagelsmann genervt von Pfiffen bei Länderspiel

Fussball: Nagelsmann genervt von Pfiffen bei Länderspiel

STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Julian Nagelsmann, Bundestrainer: «Ich schaue mir auch ein paar Spiele an, bin auch nicht immer super zufrieden und pfeife deswegen aber auch nicht, weil ich glaube, dass es den Menschen da unten nichts bringt. Ich glaube immer, wenn wir alle eine Energie haben, alle im Land eine Energie haben für alles, wird es einfach besser. Und wenn wir wie Hyänen im Busch sitzen und warten, bis ich endlich wieder einen beissen kann und sagen kann, wie schlecht er ist und was er alles beschissen macht, weiss ich nicht, ob man sich da super entwickelt als Land, glaube ich nicht. Trotzdem habe ich Verständnis, dass sie pfeifen, weil einfach mehr dahinter steckt. Aber als Ergebnis glaube ich es trotzdem besser, wenn sie sagen, okay Jungs, war nicht top die erste Halbzeit, macht doch weiter, macht weiter, glaubt an euch. Und wenn es nach dem Spiel beschissen ist, dann können wir immer noch darüber sprechen. Also ich habe auf der einen Seite Verständniss, auf der anderen Seite ein Wunsch für was anderes. Das beschreibt es ganz gut. ( Weissblitz) Ich glaube, wir fahren gut dran, wie ich es jetzt auch in der Eingangs-BK vor Slowakei gesagt habe, dass wir jetzt einfach auf das Momentum schauen und uns auf die Spiele konzentrieren. Ich finde es jetzt ein bisschen vermessen, ehrlich gesagt, nach Donnerstag, wo alles in Schutt und Asche lag. Und heute, weil wir jetzt gewonnen haben, wieder alles Himmelloch jauchzen zu machen. Daran möchte ich mich ehrlich gesagt nicht so beteiligen. Ich zerstöre mich nicht, wenn ich mal wechsle und die nicht top funktionieren, ich feiere mich aber auch nicht ab, wenn ich wechslen und die funktionieren gut sind. Ich versuche das einigermassen neutral zu halten in meiner eigenen Stimmungslage. Im Endeffekt konzentrieren wir auf uns, auf unsere Leistung, versuchen Spiele zu gewinnen. Das haben wir am Donnerstag nicht geschafft. Das haben heute geschafft, deswegen war dieser Lehrgang nur zu 50 Prozent zufriedenstellend. Der nächste sollte zu 100 Prozent zufriedenstellenden sein, was das Ergebnis betrifft. Demnach versuchen wir, wie ich es schon gesagt habe, die verbleibenden vier Spiele zu gewinnen und auf uns zu schauen und dann idealerweise auch, wenn ein anderes Team auch alle Spiele gewinnt, ausser das eine eben dann gegen uns, die Slowakei, da auch vorbeizukommen und uns direkt zu qualifizieren. Das ist das Ziel und dafür sollten wir, da wir heute die letzten 30 vor allem begonnen haben, auch weitermachen.»

08.09.2025

Halbleere Ränge in Basel: Nati-Fans schauen gegen Slowenien lieber am TV

Halbleere Ränge in Basel: Nati-Fans schauen gegen Slowenien lieber am TV

Murat Yakin: «Ein Montagabend-Spiel ist am Fernseher gemütlicher»

Murat Yakin: «Ein Montagabend-Spiel ist am Fernseher gemütlicher»

Fussball: Nagelsmann genervt von Pfiffen bei Länderspiel

Fussball: Nagelsmann genervt von Pfiffen bei Länderspiel

