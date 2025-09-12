Yverdons Robin Golliard kann es nicht fassen Keystone

Absteiger Yverdon kassiert in der 7. Runde der Challenge League im Kampf um den sofortigen Wiederaufstieg einen nächsten Dämpfer.

Keystone-SDA SDA

Die Waadtländer unterlagen beim zuvor sieglosen Etoile Carouge trotz einer 1:0-Führung mit 1:2 und verloren zum zweiten Mal in der laufenden Meisterschaft. Den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte Ricardo Alves in der 68. Minute.

Damit blieb das drittklassierte Yverdon auf 13 Punkten sitzen. Zwei Zähler weniger haben Neuchâtel Xamax und Stade Lausanne-Ouchy auf dem Konto. Xamax bezwang Wil zu Hause 3:1. Das Heimteam profitierte von einer Gelb-Roten Karte gegen Djawal Kaiba (39.). Zu diesem Zeitpunkt führte Wil 1:0. Das 1:1 (52.) und 2:1 (68.) schoss jeweils Shkelqim Demhasaj.

Auch Stade Lausanne-Ouchy gelang der 2:1-Siegtreffer bei Stade Nyonnais in Überzahl. Dafür verantwortlich zeichnete Warren Caddy in der 69. Minute. Auch die Waadtländer hatten im Rückstand gelegen.