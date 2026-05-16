Antoine Semenyo von Manchester City lässt sich nach seinem Treffer im FA-Cup-Final gegen Chelsea feiern Keystone

Bei seiner vierten Finalteilnahme in Folge gewinnt Manchester City zum zweiten Mal den FA Cup. Das Team von Trainer Pep Guardiola setzt sich gegen Chelsea 1:0 durch.

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Den einzigen Treffer der Partie erzielte Antoine Semenyo auf kunstvolle Weise: Nach einem Pass von Erling Haaland lenkte der 26-jährige Ghanaer den Ball per Hacke ins Tor. Damit feierte der Klub seinen insgesamt achten FA-Cup-Titel.

Für City ist es der zweite Titel in dieser Saison, nachdem das Team zuvor schon den Ligacup mit einem 2:0 gegen Arsenal gewonnen hatte. Auch das Triple ist weiterhin möglich: In der Liga liegt Manchester City zwei Runden vor Schluss nur zwei Punkte hinter Arsenal.

Während Chelsea die Chance verpasste, eine verkorkste Saison versöhnlich abzuschliessen, revanchierte sich City für die Finalniederlagen der beiden vergangenen Jahre. 2024 verlor Manchester City gegen den Stadtrivalen Manchester United, im Jahr danach überraschend gegen Crystal Palace.