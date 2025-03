Stefan Gartenmann kommt in Belfast zu seinem ersten Spiel fürs Schweizer Nationalteam - und dies gleich in der Startelf Keystone

Im ersten Länderspiel des Jahres setzt Nationaltrainer Murat Yakin in der Abwehr auf zwei Debütanten. Isaac Schmidt und Stefan Gartenmann spielen im Testspiel gegen Nordirland von Beginn an.

Keystone-SDA SDA

Ihre Nomination kam überraschend, nun stehen sie sogar in der Startelf: Rechtsverteidiger Isaac Schmidt und Innenverteidiger Stefan Gartenmann gehören zur Viererkette, die in Belfast dafür sorgen soll, dass die Schweiz ohne Gegentor bleibt.

Schmidt wechselte zu Saisonbeginn von St. Gallen zu Leeds United in die zweite englische Liga. Der 25-Jährige kam in dieser Saison allerdings kaum zum Zug. Gartenmann hingegen ist Stammspieler bei Ferencvaros in der ungarischen Liga. Der 28-Jährige ist in Dänemark aufgewachsen und besitzt den Schweizer Pass erst seit knapp zwei Wochen.

Zusammen mit den beiden Neulingen bilden Cédric Zesiger, der in Augsburg mit starken Leistungen überzeugt, und Ricardo Rodriguez die Abwehr. Für den Linksverteidiger von Betis Sevilla wird es das bereits 126. Länderspiel

Im Mittelfeld setzt der Schweizer Nationalcoach auf Denis Zakaria, Vincent Sierro und Michel Aebischer. Dan Ndoye und Ruben Vargas sollen auf den Aussenbahnen für Torgefahr sorgen, während Breel Embolo, der in seinem 74. Länderspiel erstmals als Captain aufläuft, wie gewohnt im Sturmzentrum agiert.

Auch auf der Torhüterposition gibt es keine Überraschung: Mit Gregor Kobel steht die nominelle Nummer eins zwischen den Pfosten.

Die Aufstellung der Schweiz: Kobel; Schmidt, Gartenmann, Zesiger, Rodriguez; Zakaria, Sierro, Aebischer; Ndoye, Vargas; Embolo.