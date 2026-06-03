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Nationalteam Nationalmannschaft gut in Kalifornien angekommen

SDA

3.6.2026 - 07:24

Die Schweizer Nationalmannschaft ist in den USA gelandet
Die Schweizer Nationalmannschaft ist in den USA gelandet
Keystone

Die Schweizer Nationalmannschaft ist am Dienstag gut in Kalifornien eingetroffen und setzt dort ihre Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, die am 11. Juni beginnt, fort.

Keystone-SDA

03.06.2026, 07:24

03.06.2026, 08:11

Die Mannschaft von Murat Yakin landete kurz nach 16.00 Uhr Ortszeit am Flughafen von Los Angeles. Anschliessend folgte die Fahrt nach San Diego, wo die Delegation ihr Basecamp bezog.

Am Mittwochmorgen wird die Nationalmannschaft ein erstes Training an der San Diego Jewish Academy absolvieren. Dies wahrscheinlich noch ohne Breel Embolo, dessen Abreise sich aufgrund eines ungültigen ESTA und einer damit verbundenen nicht vorhandenen Einreiseberechtigung, verzögert. «Ein leerer Platz, aber nicht für lange», schrieb der Verband kurz nach der offiziellen Mitteilung in einem Instagram-Post.

Die Schweiz bestreitet am Samstag in San Diego um 21.00 Uhr Schweizer Zeit ein letztes Freundschaftsspiel gegen Australien, bevor das erste WM-Gruppenspiel gegen Katar dann am 13. Juni ansteht.

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