Rückkehr in die Super League Nationalverteidiger Omeragic verstärkt den FC Basel

SDA

16.2.2026 - 18:27

Becir Omeragic kehrt in die Schweiz zurück und schliesst sich dem FC Basel an
Becir Omeragic kehrt in die Schweiz zurück und schliesst sich dem FC Basel an
Keystone

Der FC Basel reagiert auf seine Abwehrprobleme mit der Verpflichtung von Becir Omeragic. Der Nationalverteidiger kehrt von Montpellier mit einem bis Sommer 2029 gültigen Vertrag in die Schweiz zurück.

Keystone-SDA

16.02.2026, 18:27

Omeragic durchlief die Nachwuchsabteilungen von Etoile Carouge und Servette und spielte von 2018 bis 2023 beim FC Zürich, mit dem er 2022 den Meistertitel holte und wo er es zum Nationalspieler brachte. Mit Montpellier stieg der 24-Jährige in der letzten Saison aus der höchsten Spielklasse ab, aber auch dort gehörte der siebenfache Internationale zu den Leistungsträgern. In dieser Saison trug er beim aktuellen Siebten der Ligue 2 die Captainbinde.

«Mit Becir Omeragic konnten wir einen starken Schweizer Innenverteidiger verpflichten, der uns sofort helfen kann und trotz anderer Angebote unbedingt zu uns wollte», sagt Sportchef Daniel Stucki in der Mitteilung des FC Basel.

Omeragic wird beim FCB den Platz Jonas Adjetey einnehmen, der Anfang Februar zum VfL Wolfsburg in die Bundesliga gewechselt ist. Über die Ablösemodalitäten machten die Klubs keine Angaben.

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Gold für Loïc Meillard! Der Schweizer holt sich im Slalom seine dritte Medaille an diesen Olympischen Spielen. Um Atle Lie McGrath gibt es ein Drama. Die Renn-Analyse von Michael von Grünigen.

16.02.2026

Cologna: «Es ist spannend, Olympia mal von der anderen Seite zu sehen»

Der vierfache Goldmedaillen-Gewinner Dario Cologna spricht mit blue Sport über seine Olympischen Spiele als Experte, Goldhamsterer Franjo Von Allmen und seinen neuen Job als Markenbotschafter von KAEX.

16.02.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Heini Hemmi

Olympia-Gold für den kleinsten Skifahrer mit den längsten Skiern. Heini Hemmi erzählt im Gespräch mit blue Sport, wie er den mentalen Druck mit psychologischer Hilfe meistern konnte und wie er seinen Olympia-Sieg optimal vermarktet hat.

04.02.2026

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Cologna: «Es ist spannend, Olympia mal von der anderen Seite zu sehen»

Legenden für die Ewigkeit – mit Heini Hemmi

