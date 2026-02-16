Becir Omeragic kehrt in die Schweiz zurück und schliesst sich dem FC Basel an Keystone

Der FC Basel reagiert auf seine Abwehrprobleme mit der Verpflichtung von Becir Omeragic. Der Nationalverteidiger kehrt von Montpellier mit einem bis Sommer 2029 gültigen Vertrag in die Schweiz zurück.

Keystone-SDA SDA

Omeragic durchlief die Nachwuchsabteilungen von Etoile Carouge und Servette und spielte von 2018 bis 2023 beim FC Zürich, mit dem er 2022 den Meistertitel holte und wo er es zum Nationalspieler brachte. Mit Montpellier stieg der 24-Jährige in der letzten Saison aus der höchsten Spielklasse ab, aber auch dort gehörte der siebenfache Internationale zu den Leistungsträgern. In dieser Saison trug er beim aktuellen Siebten der Ligue 2 die Captainbinde.

«Mit Becir Omeragic konnten wir einen starken Schweizer Innenverteidiger verpflichten, der uns sofort helfen kann und trotz anderer Angebote unbedingt zu uns wollte», sagt Sportchef Daniel Stucki in der Mitteilung des FC Basel.

Omeragic wird beim FCB den Platz Jonas Adjetey einnehmen, der Anfang Februar zum VfL Wolfsburg in die Bundesliga gewechselt ist. Über die Ablösemodalitäten machten die Klubs keine Angaben.