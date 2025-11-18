Johan Manzambi steht gegen Kosovo erstmals in einem Pflichtspiel der Schweizer Nationalmannschaft in der Startaufstellung Keystone

Im Vergleich zum letzten Spiel nimmt Trainer Murat Yakin gegen Kosovo zwei Änderungen in der Startaufstellung vor: Anstelle von Dan Ndoye und Fabian Rieder beginnen Djibril Sow und Johan Manzambi.

Für Manzambi ist es das erste Pflichtspiel, das er von Beginn an bestreitet. Der Spieler des Bundesligisten Freiburg verdiente sich seine Nomination mit starken Leistungen als Joker. Während der 20-Jährige wohl auf dem Flügel zum Einsatz kommen dürfte, wird Sow voraussichtlich im Zentrum agieren. Ruben Vargas ergänzt das Trio hinter Sturmspitze Breel Embolo.

In der Defensive setzt Yakin im letzten Spiel der WM-Qualifikation auf das bewährte Personal. Vor Gregor Kobel bilden wie gewohnt Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez die Viererkette. Im defensiven Mittelfeld steht erneut Michel Aebischer an der Seite von Captain Granit Xhaka.

Beim Kosovo fällt auf, dass Albian Hajdari und Leon Avdullahu nicht auf dem Matchblatt stehen. Trainer Franco Foda gibt den beiden Hoffenheim-Legionären eine Pause, da sie bei einer weiteren Gelben Karte für das erste Playoff-Spiel gesperrt wären. Dafür steht mit Fisnik Asllani der dritte Hoffenheim-Spieler in der Startaufstellung. Er bildet gemeinsam mit Vedat Muriqi den Sturm.

Das Spiel in Pristina wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Um sich den Gruppensieg und damit die direkte Qualifikation für die WM 2026 zu sichern, kann sich die Schweiz sogar eine Niederlage mit bis zu fünf Toren Unterschied leisten.

Die Aufstellung der Schweiz: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka; Manzambi, Sow, Vargas; Embolo.

Kosovo: Muric; Dellova, Amir Rrahmani, Aliti; Vojvoda, Rexhbecaj, Hodza, Gallapeni; Muslija; Muriqi, Asllani.