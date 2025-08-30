Nick Woltemade wechselt in die Premier League zu Newcastle United Keystone

Der deutsche Nationalspieler Nick Woltemade wechselt von Stuttgart zu Newcastle United. Für den 23-jährigen Stürmer zahlt der Premier-League-Klub eine Ablöse von gut 90 Millionen Euro.

Keystone-SDA SDA

Damit ist Woltemade, um den auch Bayern München lange geworben hatte, teuerste Verkauf der Klubgeschichte. Gemäss Mitteilung des englischen Vereins unterschrieb der Angreifer einen langfristigen Vertrag. Details wurden nicht genannt, er soll aber Berichten zufolge bis zum Jahr 2031 laufen.

Woltemade hatte durch seine furiose vergangene Saison, in der er zum A-Nationalspieler und zum EM-Star beim Final-Einzug der deutschen U21 aufstieg, das Interesse vieler Topklubs geweckt.