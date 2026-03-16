Brasiliens Nationalcoach Carlo Ancelotti scheint für die WM nicht auf Neymar zu zählen Keystone

Für Neymar wird die Teilnahme an der nächsten Weltmeisterschaft zunehmend unwahrscheinlich.

Keystone-SDA SDA

Der 34-jährige Rekordtorschütze Brasiliens schafft es erneut nicht ins Aufgebot von Nationaltrainer Carlo Ancelotti.

Am Montag berief Ancelotti die Spieler für den Zusammenzug Ende des Monats mit den letzten Länderspielen vor der Kaderbekanntgabe für die WM in den USA, Mexiko und Kanada in diesem Sommer. In den USA stehen am 26. und 31. März Tests gegen Frankreich und Kroatien an.

Der letzte von 128 Einsätzen von Neymar im Trikot des Rekordweltmeisters liegt bereits zweieinhalb Jahre zurück. Im Oktober 2023 erlitt der 34-Jährige bei der 0:2-Niederlage gegen Uruguay in der WM-Qualifikation einen Kreuzbandriss im Knie. Seither fand der Supertechniker mit den 79 Länderspieltoren nie mehr zur alten Form zurück.

Ancelotti hat im Angriff auch ohne Neymar und den für das Turnier im Sommer verletzungsbedingt ausfallenden Rodrygo viel Auswahl. Für die kommenden Testspiele setzt der Italiener unter anderem auf Vinicius Junior (Real Madrid), Raphinha (FC Barcelona), den ehemaligen Sion-Stürmer Matheus Cunha (Manchester United) und den Debütanten Igor Thiago (FC Brentford).