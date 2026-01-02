Niclas Füllkrug wird künftig primär in Italien Auskunft geben Keystone

Der deutsche Nationalspieler Niclas Füllkrug wechselt von West Ham zur AC Milan in die italienische Serie A. Dieser Wechsel ist gemäss der Liga beschlossene Sache.

Keystone-SDA SDA

Der Name des 32-Jährigen tauchte auf der Transfer-Seite der höchsten Spielklasse auf, wie die deutsche Nachrichtenagentur dpa berichtete. Dazu der Hinweis: Temporär. Die beiden Klubs einigten sich demnach auf ein Leihgeschäft für ein halbes Jahr.

Füllkrug wechselte nach der EM 2024 für knapp 30 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach London. Verletzungsprobleme und zwei Trainerwechsel bei West Ham verhinderten seinen Durchbruch in der Premier League.