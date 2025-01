Nicole Agostini Videojournalistin News & Entertainment Themen-Schwerpunkte: Gesellschaft, Mobilität, Energie, Lifestyle, Natur & Umwelt und Wissen

Nicole Agostini arbeitet seit März 2022 als Videojournalistin bei blue News. Zuvor war sie beim privaten TV-Sender «auftanken.TV» tätig und hat bei «20 Minuten» in der Redaktion Luzern und bei «Blick» in Zürich ihr Journalistenpraktikum gemacht. Sie hat das MAZ in Luzern gemacht und war vor dem Journalismus in verschiedenen Ländern in der Hotellerie und in der Tauchbranche tätig, unter anderem in Österreich, Italien, Thailand und Ägypten.