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WM 2026 Niederländer müssen auf Jurrien Timber verzichten

SDA

8.6.2026 - 20:59

Jurrien Timber kann wegen einer Leistenverletzung nicht an die WM
Jurrien Timber kann wegen einer Leistenverletzung nicht an die WM
Keystone

Die Niederlande müssen bei der WM auf den Verteidiger Jurrien Timber verzichten.

Keystone-SDA

08.06.2026, 20:59

08.06.2026, 21:13

Der 24-Jährige vom englischen Meister und Champions-League-Finalisten Arsenal habe sich von einer Leistenverletzung nicht ausreichend erholt, heisst es in einer Mitteilung des niederländischen Verbandes. Für Jurrien Timber wurde Lutsharel Geertruida, der Teamkollege von Granit Xhaka bei Sunderland, nachnominiert.

Die Niederlande starten am 14. Juni mit dem Match gegen Japan in die Weltmeisterschaft. Die weiteren Gruppengegner sind Tunesien und Schweden.

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