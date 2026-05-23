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Fussball Nils Reichmuth für Chiles Nationalteam aufgeboten

SDA

23.5.2026 - 13:45

Nils Reichmuth hat sich mit seinen Leistungen beim FC Thun für die chilenische Nationalmannschaft aufgedrängt
Nils Reichmuth hat sich mit seinen Leistungen beim FC Thun für die chilenische Nationalmannschaft aufgedrängt
Keystone

Nils Reichmuth steht vor seinem Debüt für Chiles Nationalmannschaft. Der 24-jährige Mittelfeldspieler des FC Thun wird von Nationalcoach Nicolas Cordova für den anstehenden Zusammenzug aufgeboten.

Keystone-SDA

23.05.2026, 13:45

23.05.2026, 13:59

Chile ist das Heimatland von Reichmuths Mutter. Beim FC Thun gehörte der ehemalige Junior des FC Zürich und Schweizer U-Nationalspieler in der Meistersaison zum Stammpersonal. In 32 Ligaspielen erzielte er vier Tore und bereitete drei vor.

Chile bestreitet am 6. und 9. Juni Länderspiele gegen die WM-Teilnehmer Portugal und DR Kongo. Selbst haben die Südamerikaner die Qualifikation für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko als Zehnter und Letzter der CONMEBOL-Qualifikation deutlich verpasst.

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