Nils Reichmuth hat sich mit seinen Leistungen beim FC Thun für die chilenische Nationalmannschaft aufgedrängt Keystone

Nils Reichmuth steht vor seinem Debüt für Chiles Nationalmannschaft. Der 24-jährige Mittelfeldspieler des FC Thun wird von Nationalcoach Nicolas Cordova für den anstehenden Zusammenzug aufgeboten.

Keystone-SDA SDA

Chile ist das Heimatland von Reichmuths Mutter. Beim FC Thun gehörte der ehemalige Junior des FC Zürich und Schweizer U-Nationalspieler in der Meistersaison zum Stammpersonal. In 32 Ligaspielen erzielte er vier Tore und bereitete drei vor.

Chile bestreitet am 6. und 9. Juni Länderspiele gegen die WM-Teilnehmer Portugal und DR Kongo. Selbst haben die Südamerikaner die Qualifikation für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko als Zehnter und Letzter der CONMEBOL-Qualifikation deutlich verpasst.