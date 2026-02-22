  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sion – YB 3:1 Nivokazi schiesst Sion zum Sieg

SDA

22.2.2026 - 15:59

Rilind Nivokazi erzielte nach langer Durststrecke einen Hattrick
Rilind Nivokazi erzielte nach langer Durststrecke einen Hattrick
Keystone

Die Young Boys können den Kantersieg von letzter Woche gegen Winterthur nicht bestätigen. Sie verlieren in Sitten mit 1:3. Rilind Nivokazi schiesst alle Walliser Tore.

Keystone-SDA

22.02.2026, 15:59

YB bringt es seit über drei Monaten nicht zustande, zweimal in Folge zu gewinnen. Deshalb ersticken alle Berner Versuche, endlich in dieser Saison richtig Fahrt aufzunehmen, im Keime. Das 6:1 gegen Winterthur war nicht zuletzt dank des schwachen Widerstandes zustande gekommen, wie nachträglich wohl festgehalten werden muss.

In Sitten hielt der Gegner von der ersten Minute an aggressiv und gekonnt dagegen. Nivokazi, der seit dem 7. Dezember auf sein neuntes Saisontor wartete, sorgte für die 2:0-Pausenführung (15. und 42.), bevor ihm in der Schlussviertelstunde mit dem 3:1 die Siegsicherung gelang. Der Erfolg der Walliser war verdient. Chancen zu mehr Toren waren vorhanden, zwei Treffer wurden durch den VAR wegen eines Fouls (6.) und eines Offsides (60.) annulliert.

YB war nach der Pause etwas stärker als in der komplett ungenügenden ersten Halbzeit. Ausser dem Anschlusstreffer durch den eingewechselten Joël Monteiro sprang aber nichts Zählbares heraus. In der Tabelle führt die Niederlage und das siebte sieglose Auswärtsspiel in Folge dazu, dass das sechstplatzierte YB nun vier Punkte hinter Sion liegt.

Telegramm:

Sion – Young Boys 3:1 (2:0)

10'000 Zuschauer. – SR Wolfensberger. – Tore: 15. Nivokazi (Chouaref) 1:0. 42. Nivokazi 2:0. 52. Monteiro 2:1. 77. Nivokazi 3:1.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Baltazar Costa, Kabacalman; Chipperfield (69. Lukembila), Berdayes (69. Surdez), Chouaref (85. Llukes); Nivokazi (85. Kololli).

Young Boys: Keller; Valery (46. Janko), Wüthrich, Benito, Bukinac; Gigovic (68. Lauper), Fernandes; Virginius (46. Monteiro), Sanches (76. Males), Fassnacht; Essende (68. Bedia).

Bemerkungen: 42. Keller hält Penalty von Chipperfield. Verwarnungen: 21. Essende, 41. Valery, 66. Kabacalman.

Meistgelesen

Die USA gewinnen den Eishockey-Final gegen Kanada mit 2:1 nach Verlängerung ++ Schweizer Medaillen-Regen am letzten Tag
Sicherheitsleute erschiessen Bewaffneten in Trumps Residenz Mar-a-Lago
Dorn nickt zur Führung ein – der FC Basel in Luzern in Rücklage

Videos aus dem Ressort

Vaduz – Xamax 1:0

Vaduz – Xamax 1:0

Challenge League | 23. Runde | Saison 25/26

22.02.2026

Wil – Stade-Lausanne 1:0

Wil – Stade-Lausanne 1:0

Challenge League | 23. Runde | Saison 25/26

22.02.2026

Sion – YB 3:1

Sion – YB 3:1

Super League | 26. Runde | Saison 25/26

22.02.2026

Vaduz – Xamax 1:0

Vaduz – Xamax 1:0

Wil – Stade-Lausanne 1:0

Wil – Stade-Lausanne 1:0

Sion – YB 3:1

Sion – YB 3:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Spanien. Djibril Sow schiesst den FC Sevilla zum Sieg

SpanienDjibril Sow schiesst den FC Sevilla zum Sieg

Challenge League. Vaduz gewinnt in der Nachspielzeit

Challenge LeagueVaduz gewinnt in der Nachspielzeit

Letztes Testspiel. Die Schweizer Nati spielt vor der WM gegen Jordanien

Letztes TestspielDie Schweizer Nati spielt vor der WM gegen Jordanien