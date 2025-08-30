  1. Privatkunden
Italien Nkunku von Chelsea zu Milan

SDA

30.8.2025 - 11:50

Christopher Nkunku läuft künftig für die AC Milan auf
Christopher Nkunku läuft künftig für die AC Milan auf
Keystone

Christopher Nkunku wird Teamkollege der Schweizer Ardon Jashari und Zachary Athekame bei der AC Milan. Der französische Stürmer wechselt nach zweieinhalb Jahren von Chelsea in die Lombardei.

Keystone-SDA

30.08.2025, 11:50

30.08.2025, 12:09

Nkunku hat mit den Mailändern einen Fünfjahresvertrag unterzeichnet. Die Transfersumme soll 40 Millionen Euro betragen. Für den Klub-Weltmeister erzielte Nkunku in 62 Einsätzen 18 Tore und gewann mit dem Team die Conference League. Vor dem Engagement in England hat der 27-Jährige während dreieinhalb Saisons bei RB Leipzig gespielt.

