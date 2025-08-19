  1. Privatkunden
Super League Noë Dussenne verlässt Lausanne-Sport Richtung Heimat

SDA

19.8.2025 - 09:25

Noë Dussenne war zwei Jahre lang ein wichtiger Leader von Lausanne-Sport
Keystone

Lausanne-Sport verliert eine wichtige Teamstütze. Der belgische Abwehrchef Noë Dussenne kehrt nach zwei Jahren in der Super League zurück in seine Heimat.

Keystone-SDA

19.08.2025, 10:30

Wie die Lausanner mitteilten, unterschrieb Dussenne einen Vertrag mit dem Erstligisten Oud-Heverlee Leuven. Dussenne verlasse den Super-League-Klub auch aus familiären Gründen auf eigenen Wunsch, präzisierte Lausanne-Sport.

Der 2023 von Standard Lüttich gekommene 33-jährige Dussenne bestritt für die Waadtländer 82 Partien und erzielte dabei beachtliche 15 Tore.

Videos aus dem Ressort

SailGP feiert Deutschlandpremiere vor Rügen

STORY: Deutschlandpremiere bei bestem Wetter: Vor der Küste Rügens hat am Wochenende erstmals der SailGP stattgefunden. Die internationale Regatta, die als «Formel 1» des Segelsports gilt, ging am Samstag mit mehreren Rennen vor der Kulisse von Sassnitz an den Start. Sehr zur Freude der Zuschauer in dem Ostsee-Ferienort konnte das Team Germany den Sieg beim Eröffnungsrennen einfahren. Die Hoffnung der Briten, einen starken Tag zu verbuchen, wurde hingegen versenkt. Nachdem sie das zweite Rennen noch für sich entschieden hatten, kam es beim vierten Rennen zu einer Kollision mit dem Boot des US-Teams. Verletzt wurde bei dem Crash  niemand, die Amerikaner verloren aber nicht nur Teile ihres Bugs, sondern auch zwölf Event-Punkte. Besser lief es für Dänemark. Das Team stellte während des dritten Rennens einen neuen SailGP-Geschwindigkeitsrekord auf. Nach einem perfekten Start beschleunigte das Team auf beachtliche 103,93 Kilometer pro Stunde. In der Gesamtwertung konnte sich am Eröffnungstag aber Australien durchsetzen. Das Team von Tom Slingsby erreichte acht Punkte Vorsprung vor Neuseeland. Wer den Grand Prix an diesem Wochenende vor Rügen verpasst hat, kann es 2026 und '27 nochmal versuchen. Dann wird der SailGP erneut in Deutschland Station machen.

17.08.2025

Mallorca - Barcelona 0:3

LALIGA | 1. Runde | Saison 25/26

16.08.2025

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

15.08.2025

SailGP feiert Deutschlandpremiere vor Rügen

Mallorca - Barcelona 0:3

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

Mehr Videos

