Noah Okafor spielte zuletzt letzte Woche für Milan - in der Champions League gegen Dinamo Zagreb Keystone

Noah Okafor wechselt innerhalb der Serie A von Milan zu Napoli. Der Schweizer Internationale spielt vorerst leihweise für den süditalienischen Meisterkandidaten, bestätigten beide Klubs.

Keystone-SDA, sda SDA

Drei Wochen nachdem sein Wechsel zu Leipzig am Medizincheck gescheitert ist, verlässt Okafor die AC Milan nun doch noch. Der 24-jährige Basler spielt im nächsten Halbjahr für den Leader der italienischen Meisterschaft. Die Neapolitaner sicherten sich die Dienste des Schweizers zunächst leihweise, bevor sie Okafor für gut 23 Millionen Euro im Sommer definitiv übernehmen können.

Zuletzt kam Okafor bei der in dieser Saison enttäuschenden AC Milan kaum mehr zum Einsatz. Auch wegen einer Verletzung bestritt er seit Anfang November in der Serie A bloss noch zwei kurze Teileinsätze. Die magere Bilanz von einem Tor in 17 Spielen sprach nicht für den 24-fachen Nationalspieler, der im Sommer 2023 für knapp zwölf Millionen Euro von Salzburg nach Mailand gewechselt hatte. Zur Stammkraft hat er es dort nicht geschafft.

In Neapel wartet ein Neuanfang auf den weiterhin international begehrten Stürmer. Er soll in der Offensive den zu Paris Saint-Germain gewechselten Chwitscha Kwarazchelia ersetzen. Die von Antonio Conte trainierten Süditaliener sind für Okafor mit Blick auf die Tabelle ein Aufstieg: Während Milan (8.) in diesem Jahr mit den vordersten Tabellenplätzen nichts mehr zu tun haben wird, befindet sich Napoli (1.) in einem packenden Meisterrennen mit Titelverteidiger Inter Mailand um Goalie Yann Sommer.