Leipzigs Yussuf Poulsen jubelt über den späten Ausgleich, der die frühzeitige Meisterparty von Bayern München verhindert Keystone

Bayern München verpasst den vorzeitigen Titelgewinn. Die Münchner führen im Auswärtsspiel bei RB Leipzig bis kurz vor Schluss 3:2, müssen aber in letzter Minute noch den Ausgleich hinnehmen.

Keystone-SDA SDA

Fast hätten sich die Bayern mit einer starken Aufholjagd den 34. Meistertitel der Vereinsgeschichte gesichert. In der zweiten Halbzeit drehten die Gäste einen verdienten 0:2-Rückstand in eine 3:2-Führung, die bis kurz vor dem Schlusspfiff hielt. Dann kam der eingewechselte Yussuf Poulsen im Strafraum an den Ball und lupfte ihn am Torwart vorbei ins Netz.

Trotz des späten Ausgleichstreffers ist den Bayern der Titel kaum noch zu nehmen. Die Münchner haben neun Punkte Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen und das um 30 Treffer bessere Torverhältnis. Feiern will das Team von Trainer Vincent Kompany aber erst, wenn alle rechnerischen Möglichkeiten aus dem Weg geräumt sind.

Die erste Gelegenheit dazu bietet sich bereits am Sonntag beim Auswärtsspiel der Leverkusener in Freiburg. Verpasst das Team um Mittelfeldregisseur Granit Xhaka den Sieg, feiern die Münchner den Titel auf dem Sofa.

Sogar noch mehr Tore als in Leipzig fielen in Mönchengladbach, wo der Schweizer Torhüter Jonas Omlin gleich viermal hinter sich greifen musste. Die Gladbacher, die ohne den verletzten Nico Elvedi in der Verteidigung antraten, trafen aber ebenfalls viermal ins gegnerische Netz und kamen dank Tim Kleindienst, der in der 91. Minute den Ausgleich erzielte, doch noch zu einem Punkt.

Telegramme und Tabelle

RB Leipzig – Bayern München 3:3 (2:0). – 47'800 Zuschauer. – Tore: 11. Sesko 1:0. 39. Klostermann 2:0. 62. Dier 2:1. 63. Olise 2:2. 83. Sané 2:3. 94. Poulsen 3:3.

Borussia Mönchengladbach – Hoffenheim 4:4 (2:1). – Tore: 5. Chiarodia 1:0. 32. Reitz 2:0. 43. Arthur Chaves 2:1. 54. Bülter 2:2. 64. Honorat 3:2. 73. Hlozek 3:3. 81. Tabakovic 3:4. 91. Kleindienst 4:4. – Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Omlin, ohne Elvedi (verletzt).

St. Pauli – VfB Stuttgart 0:1 (0:0). – Tor: 88. Woltemade 0:1. – Bemerkungen: 57. Gelb-Rote Karte gegen Van der Heyden (St. Pauli). 96. Gelb-Rote Karte gegen Vasilj (St. Pauli). 60. Vasilj (St. Pauli) hält Penalty von Woltemade. Stuttgart mit Jaquez (ab 65.), ohne Stergiou (verletzt) und Rieder (Ersatz).

Union Berlin – Werder Bremen 2:2 (1:2). – Tore: 2. Stage 0:1. 15. Stage 0:2. 37. Rothe 1:2. 84. Bénes 2:2.

Rangliste: 1. Bayern München 32/76. 2. Bayer Leverkusen 31/67. 3. Eintracht Frankfurt 31/55. 4. SC Freiburg 31/51. 5. RB Leipzig 32/50. 6. Borussia Dortmund 31/48. 7. Mainz 05 31/47. 8. Werder Bremen 32/47. 9. Borussia Mönchengladbach 32/45. 10. VfB Stuttgart 32/44. 11. Augsburg 31/43. 12. Wolfsburg 31/39. 13. Union Berlin 32/37. 14. St. Pauli 32/31. 15. Hoffenheim 32/31. 16. Heidenheim 32/26. 17. Holstein Kiel 31/22. 18. Bochum 32/22.