Noemi Hüsser Redaktorin News & Entertainment Themen-Schwerpunkte: (Pop-)Kultur, Literatur, Gesellschaft

Noemi Hüsser ist seit Mai 2025 bei blue News. Ihre journalistische Karriere begann sie als Volontärin beim «Beobachter», wo sie parallel die Ringier Journalistenschule absolvierte. Im Rahmen ihrer Ausbildung ging sie für jeweils drei Monate zum SRF Club und zum «Tages-Anzeiger». Sie machte dann einen Abstecher in die Produktion beim «Blick», bevor sie bei blue News landete. Im Journalismus sieht Noemi all ihre Interessen vereint, weil sie sich als Kind nie entscheiden konnte, was sie werden wollte (und Astronautin ihr dann doch irgendwann etwas unrealistisch erschien).