Im anderen Spiel der Schweizer Gruppe A schlägt Finnland im nordischen Duell Island mit 1:0. Katariina Kosola trifft vor 7683 Zuschauerinnen und Zuschauern in Thun mit dem ersten Tor der EM zum Sieg.

Kosola belohnte sich für eine starke Leistung. Die im schwedischen Malmö spielende 24-Jährige überzeugte mit ihren Dribblings und Abschlüssen. Der goldene Treffer war dann auch eine Einzelaktion der besten Spielerin im finnischen Ensemble, das spielerisch mehr zu überzeugen wusste als Island. Bloss die zwingenden Aktionen waren selten – wenn nicht Kosola ihre Füsse im Spiel hatte.

Die glücklosen Isländerinnen hatten insgesamt mindestens gleichwertige Torchancen. Mit ihren Kontern brachten sie die Finninnen mehrmals in Verlegenheit. In der 75. Minute scheiterte Sveindis Jonsdottir aus guter Position. Die in den USA spielende Stürmerin hatte in der ersten Halbzeit zweimal als starke Vorbereiterin geglänzt. Aber auch jene Chancen blieben ungenutzt.

Es war ein unglücklicher EM-Auftakt für die leicht favorisierten Isländerinnen, die am Sonntag in Bern auf die Schweiz treffen. Ihr Captain und Abwehrchef Glodis Viggosdottir von Bayern München musste zur Pause angeschlagen ausgewechselt werden. Und nach einer knappen Stunde flog Hildur Antonsdottir durch zwei Verwarnungen innerhalb von sechs Minuten vom Platz.

Island steht nach der Niederlage im Rennen um die zwei Viertelfinal-Plätze und vor dem Duell gegen die Schweiz unter Zugzwang. Finnland hingegen ist nach dem ersten Sieg an einer Europameisterschaft seit 2009 gut lanciert. Auf die Schweiz trifft das Team zum Abschluss der Vorrunde am Donnerstag in einer Woche.

Island – Finnland 0:1 (0:0)

Thun. – 7683 Zuschauer. – SR Kulcsar (HUN). – Tor: 70. Kosola 0:1. – Bemerkungen: 58. Gelb-Rote Karte gegen Antonsdottir (Island).