Jean-Pierre Nsame sorgt im Letzigrund mit seinen ersten Toren für St. Gallen für Ekstase bei den Gästen Keystone

Zürichs Achterbahnfahrt setzt sich fort. In Abwesenheit von Trainer Ricardo Moniz verliert der FCZ gegen St. Gallen nach Führung 1:2. Jean-Pierre Nsame dreht das Spiel in den letzten 20 Minuten.

Keystone-SDA, sda SDA

Nsame kam auch in seinem dritten Spiel für St. Gallen von der Bank – und dieses Mal stach der neue Trumpf der Ostschweizer. In der 70. Minute glich der dreifache Super-League-Torschützenkönig mit gütiger Unterstützung der Zürcher Hintermannschaft aus, fünf Minuten später erzielte er mit einem platzierten Flachschuss aus der Distanz das 2:1.

Nsame stellte das Geschehen damit auf den Kopf, das Zürichs Trainer Ricardo Moniz krankheitsbedingt nicht vor Ort mitbekam. Wegen eines groben Schnitzers von Lawrence Ati Zigi führte der FCZ ab der 19. Minute. Bledian Krasniqi staubte nach einem Stockfehler des St. Galler Goalies auf einen Rückpass von Lukas Görtler ab. St. Gallen verpasste den Ausgleich zunächst unter anderem wegen einer Glanztat von Yanick Brecher gegen Christian Witzig (38.) und wegen des Unvermögens von Willem Geubbels, der einen Kopfball aus sechs Metern völlig freistehend über das Tor setzte (39.).

Der FCZ, der mit der gleichen Startelf antrat wie beim 2:0 unter der Woche in Winterthur, hatte in der ersten Halbzeit ausserdem Glück, dass der bereits verwarnte Cheveyo Tsawa nicht früh wegen eines Ellbogen-Einsatzes vom Platz musste. Der Matchwinner vom Donnerstag kam bei der Aktion ohne zweite Verwarnung und mit einer schnellen Auswechslung davon und wird am nächsten Wochenende in Sitten lediglich eine Gelbsperre verbüssen.

Trotz des beanspruchten Glücks war Zürichs Captain Brecher nach der Partie bedienter als St. Gallens anfänglicher Sündenbock Zigi. Mit einem unpräzisen kurzen (Fehl-)Pass auf den eingewechselten und ebenfalls nicht gut aussehenden Lindrit Kamberi leitete er den Ausgleich und damit das Unheil ein.

Telegramm:

Zürich – St. Gallen 1:2 (1:0)

12'375 Zuschauer. – SR Schärer. – Tore: 19. Krasniqi 1:0. 70. Nsame (Mambimbi) 1:1. 76. Nsame (Mambimbi) 1:2.

Zürich: Brecher; Gbamin (67. Kamberi), Gomez, Ligue (54. Denoon); Ballet, Krasniqi, Tsawa (22. Reichmuth), Markelo (67. Emmanuel); Zuber; Perea (67. Rodrigo Conceição), Chouiar.

St. Gallen: Zigi; Vandermersch, Ambrosius, Stanic, Okoroji; Görtler, Stevanovic (64. Fazliji); Daschner (70. Toma), Witzig (90. Faber), Csoboth (46. Mambimbi); Geubbels (65. Nsame).

Bemerkungen: Verwarnungen: 1. Tsawa, 92. Nsame, 94. Görtler.