Das umkämpfte Westschweizer Derby zwischen Sion und Lausanne-Sport findet keinen Sieger Keystone

Sion und Lausanne-Sport trennen sich in der 7. Runde der Super League torlos voneinander.

Keystone-SDA SDA

Beide Teams standen einem Treffer zwar nahe, konnten den Ball aber nicht im Gehäuse unterbringen. Lausannes beste Chance vergab zehn Minuten nach Wiederanpfiff Theo Bair, der gleich zweimal an Anthony Racioppi scheiterte. Bei Sion war es Ilyas Chouaref, der nach einer Freistossflanke von Benjamin Kololli nur die Torumrandung traf.

Es waren die wenigen Höhepunkte einer ziemlich ereignislosen Partie. Erst in der Schlussphase mehrten sich die Chancen, nachdem Lausannes Bryan Okoh in der 85. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Doch auch dem Sittener Donat Rrudhani wollte gegen seinen Ex-Klub kein Treffer gelingen. Er scheiterte mit seinem Freistoss an Karlo Letica.

Siegte in der vergangenen Saison in den drei Duellen jeweils das Heimteam, teilten sich die Westschweizer im Derby nun die Punkte.

Telegramm:

Sion – Lausanne-Sport 0:0

10'100 Zuschauer. – SR Von Mandach.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman (81. Baltazar Costa), Noé Sow (81. Diack); Chouaref, Kololli (68. Rrudhani), Lukembila (68. Bouchlarhem); Nivokazi (81. Boteli).

Lausanne-Sport: Letica; Mouanga, Karim Sow, Okoh, Fofana (64. Poaty); Butler-Oyedeji (88. Abdallah), Custodio, Sigua; Lekoueiry (68. Ndiaye), Bair, Ajdini (68. Kana Biyik).

Bemerkungen: 85. Gelb-Rote Karte gegen Okoh. Verwarnungen: 49. Lukembila, 61. Okoh, 77. Bouchlarhem.