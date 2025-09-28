  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sion – Lausanne-Sport 0:0 Nullnummer zwischen Sion und Lausanne

SDA

28.9.2025 - 18:38

Das umkämpfte Westschweizer Derby zwischen Sion und Lausanne-Sport findet keinen Sieger
Das umkämpfte Westschweizer Derby zwischen Sion und Lausanne-Sport findet keinen Sieger
Keystone

Sion und Lausanne-Sport trennen sich in der 7. Runde der Super League torlos voneinander.

Keystone-SDA

28.09.2025, 18:38

28.09.2025, 18:43

Beide Teams standen einem Treffer zwar nahe, konnten den Ball aber nicht im Gehäuse unterbringen. Lausannes beste Chance vergab zehn Minuten nach Wiederanpfiff Theo Bair, der gleich zweimal an Anthony Racioppi scheiterte. Bei Sion war es Ilyas Chouaref, der nach einer Freistossflanke von Benjamin Kololli nur die Torumrandung traf.

Es waren die wenigen Höhepunkte einer ziemlich ereignislosen Partie. Erst in der Schlussphase mehrten sich die Chancen, nachdem Lausannes Bryan Okoh in der 85. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Doch auch dem Sittener Donat Rrudhani wollte gegen seinen Ex-Klub kein Treffer gelingen. Er scheiterte mit seinem Freistoss an Karlo Letica.

Siegte in der vergangenen Saison in den drei Duellen jeweils das Heimteam, teilten sich die Westschweizer im Derby nun die Punkte.

Telegramm:

Sion – Lausanne-Sport 0:0

10'100 Zuschauer. – SR Von Mandach.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman (81. Baltazar Costa), Noé Sow (81. Diack); Chouaref, Kololli (68. Rrudhani), Lukembila (68. Bouchlarhem); Nivokazi (81. Boteli).

Lausanne-Sport: Letica; Mouanga, Karim Sow, Okoh, Fofana (64. Poaty); Butler-Oyedeji (88. Abdallah), Custodio, Sigua; Lekoueiry (68. Ndiaye), Bair, Ajdini (68. Kana Biyik).

Bemerkungen: 85. Gelb-Rote Karte gegen Okoh. Verwarnungen: 49. Lukembila, 61. Okoh, 77. Bouchlarhem.

Meistgelesen

«Historischer Tag» für Eigentümer – Mieter fordern jetzt ihren Anteil
So hat deine Gemeinde heute abgestimmt
Keller-Sutter: Abschaffung des Eigenmietwerts «frühestens 2028» +++ Volk sagt Ja zu E-ID-Gesetz

Videos aus dem Ressort

Basel – Luzern 1:2

Basel – Luzern 1:2

Super League | 7. Runde | Saison 25/26

28.09.2025

Sion – Lausanne 0-0

Sion – Lausanne 0-0

Super League | 7ème journée | Saison 25/26

28.09.2025

Sion – Lausanne-Sport 0:0

Sion – Lausanne-Sport 0:0

Super League | 7. Runde | Saison 25/26

28.09.2025

Basel – Luzern 1:2

Basel – Luzern 1:2

Sion – Lausanne 0-0

Sion – Lausanne 0-0

Sion – Lausanne-Sport 0:0

Sion – Lausanne-Sport 0:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Deutschland. Punkteteilung zwischen Freiburg und Hoffenheim

DeutschlandPunkteteilung zwischen Freiburg und Hoffenheim

«Ich kann loslassen». Völler kündigt seinen Rücktritt beim DFB per Ende 2028 an

«Ich kann loslassen»Völler kündigt seinen Rücktritt beim DFB per Ende 2028 an

«Schockierende Nachricht». Ex-Arsenal-Talent (21) kracht während Fussballspiel in Betonmauer und stirbt

«Schockierende Nachricht»Ex-Arsenal-Talent (21) kracht während Fussballspiel in Betonmauer und stirbt