Beruhigte die Thuner Nerven mit seinen Toren zum 1:0 und 2:0: der Schweizer U21-Internationale Nils Reichmuth Keystone

Thun und Aarau tauschen an der Spitze der Challenge League erneut die Plätze. Nach einem Sieg Schaffhausen liegen die Berner Oberländer wieder zwei Punkte vor den Aargauern.

Keystone-SDA SDA

Stade Lausanne-Ouchy entwickelt sich in der Schlussphase des Aufstiegskampfs in der Challenge League zum Spielverderber. Am Montag hatte der letztjährige Absteiger aus der Super League, der selber schon lange keine Ambitionen mehr hat, Thun mit einer 3:0-Packung nach Hause geschickt und dem FC Aarau den Sprung an die Tabellenspitze ermöglicht.

Am Freitag zwackten die Waadtländer nun eben diesem Aarau auswärts mit einem 2:2 seinerseits zwei Zähler ab. Zur Pause lagen die Aargauer sogar 0:2 zurück, dann retteten Yannick Touré und Henri Koide mit einem Doppelschlag wenigstens einen Punkt.

Dennoch liegen die Vorteile im Rennen um den direkten Aufstieg nun wieder bei Thun. Der neue Leader liess dem Schlusslicht Schaffhausen mit 3:0 keine Chance, Nils Reichmuth erzielte die ersten beiden Treffer. Sieben Runde vor Schluss führt Thun zwei Punkte vor Aarau, Etoile Carouge könnte mit einem Sieg am Samstag gegen Bellinzona bis auf vier Zähler zu Aarau aufschliessen.

Nur der Erste steigt direkt auf, der Zweite bestreitet eine Barrage gegen den Zweitletzten der Super League.