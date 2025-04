Christian Fassnacht - wer sonst? - verhindert mit seinem Ausgleich Schlimmeres Keystone

Die Young Boys werden bei ihrer Aufholjagd in der Super League zurückgebunden. Der Meister muss sich gegen Yverdon mit einem 1:1 begnügen. Marvin Keller und Christian Fassnacht wenden Schlimmeres ab.

Keystone-SDA SDA

Nach zuletzt vier Siegen in Folge und 24 Punkten aus zehn Spielen kam YB gegen Yverdon vorübergehend aus dem Tritt. Der französische U19-Internationale Fodé Sylla verwertete in der 9. Minute nach einem schnellen Gegenstoss der Gäste einen Nachschuss zum 1:0. In der Folge kam YB nur noch zum Ausgleich. Der Torschütze: natürlich Christian Fassnacht. Hinten musste Marvin Keller in den letzten 20 Minuten mehrmals glänzen, um die Niederlage abzuwenden.

Der Gegentreffer setzte den Young Boys zu. Lange fanden sie kaum Lösungen gegen das aufsässige Pressing von Yverdon, das sie im Februar noch 6:1 deklassiert hatten und gegen das sie in der Super League noch nie verloren haben.

Fassnacht zum Siebten

Nach dem Seitenwechsel war es erneut Fassnacht, der die Berner wieder in die Spur brachte. Der Rückkehrer verwertete in der 61. Minute einen Abpraller. Es war bereits Fassnachts siebtes Tor, seit er zum Jahreswechsel Norwich verlassen hat – das fünfte in den letzten vier Spielen. Jaouen Hadjam leistete mit einem starken Vorstoss über die linke Seite die entscheidende Vorarbeit.

Zwar drückte YB nach dem Ausgleich auf den Sieg. Es fehlte aber sehr wenig, und Yverdon hätte trotzdem noch gewonnen und wenige Wochen nach Servette einen weiteren Spitzenklub in dessen Stadion düpiert. In der 70. Minute schoss Fodé Sylla den Ball bei einem gefährlichen Konter über Varol Tasar an den Pfosten statt ins leere Tor. Sechs Minuten später parierte Keller einen hart getretenen, aber ungenügend platzierten Penalty von Mauro Rodrigues, nachdem Loris Benito den Ball knapp innerhalb der Strafraumgrenze mit der Hand touchiert hatte. Und in der 81. Minute klärte Keller bei einem weiteren Konter in extremis gegen den eingewechselten Magnus Grödem.

Durch das Remis verpasste es YB, mindestens für einen Tag nach Punkten mit Leader Basel gleichzuziehen. Die Basler empfangen am Sonntag Lugano zum Spitzenspiel der Runde.

Telegramm:

Young Boys – Yverdon 1:1 (0:1)

26'719 Zuschauer. – SR Gianforte. – Tore: 9. Sylla 0:1. 60. Fassnacht 1:1.

Young Boys: Keller; Blum (77. Athekame), Camara, Benito, Hadjam; Fassnacht, Raveloson, Ugrinic (85. Lakomy), Virginius (66. Abdu Conté); Males (46. Itten), Bedia.

Yverdon: Bernardoni; Sauthier, Piccini, Christian Marques, Kongsro; Legowski; Tasar (71. Grödem), Sylla, Baradji, Gonçalo Esteves (63. Mauro Rodrigues); Marchesano (71. Komano).

Bemerkungen: 76. Keller hält Penalty von Mauro Rodrigues. Verwarnungen: 51. Fassnacht, 65. Piccini, 76. Benito, 94. Camara.