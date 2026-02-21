  1. Privatkunden
Servette FCSG 1:1 Nur ein Punkt für den ersten Verfolger von Thun

SDA

21.2.2026 - 20:03

Das erste Saisontor von Christian Witzig reichte nicht zum Sieg in Genf
Das erste Saisontor von Christian Witzig reichte nicht zum Sieg in Genf
Keystone

Der FC St. Gallen kommt dem Leader FC Thun nur wenig näher. Die Ostschweizer spielen in der 26. Runde der Super League bei Servette 1:1.

Keystone-SDA

21.02.2026, 20:03

21.02.2026, 20:14

Genf ist für die Gegner in dieser Saison oft eine Reise wert. Zwölf Punkte aus 13 Heimspielen sind die magere Ausbeute des strauchelnden Zweiten der vergangenen Spielzeit, dessen Chancen auf eine Teilnahme an der Meisterrunde von Woche zu Woche schwinden. Auch gegen St. Gallen brachten die Gastgeber nicht viel zustande. Erst in den letzten Minuten der Partie drängten sie mit mehr Vehemenz auf das 2:1. Die beste Genfer Aktion blieb aber der Freistoss in der 6. Minute, der Steve Rouiller das 1:1 ermöglichte.

St. Gallen zeigte ohne seinen gesperrten Topskorer Alessandro Vogt nach dem Startfurioso nicht viel mehr als Servette. Die Mitte der Woche in Winterthur mit 5:1 siegreichen Ostschweizer konnten nach der ersten starken Aktion der Partie, die Christian Witzig mit seinem ersten Saisontor in der 4. Minute veredelte, kaum mehr Nennenswertes produzieren. Immerhin gehörte die beste Möglichkeit zum Siegtor dem Gast. Aliou Baldé setzte in der 26. Minute einen Kopfball aus idealer Position übers Tor. Danach war dem zuletzt stark geforderten FCSG anzumerken, dass er bereits die siebte Partie in diesem Monat bestreitet.

Für Thun, dessen Spiel in Winterthur erst am Mittwoch stattfindet, bleibt der Abstand zum ersten Verfolger St. Gallen mit elf Punkten komfortabel.

Telegramm:

Servette – St.Gallen 1:1 (1:1)

6150 Zuschauer. – SR Cibelli. – Tore: 4. Witzig (Vandermersch) 0:1. 6. Rouiller 1:1.

Servette: Mall; Houboulang Mendes, Rouiller, Severin, Mazikou; Lopes (57. Kadile), Cognat, Douline (84. Fomba), Njoh (79. Ishuayed); Mir. Stevanovic, Mráz (58. Guillemenot).

St.Gallen: Zigi; Okoroji, Kleine-Bekel, Stanic; Daschner; Vandermersch (72. Ruiz), Görtler, Boukhalfa (93. Weibel), Witzig (84. Ouattara); Besio (72. Verinac), Balde (72. Efekele).

Bemerkungen: Verwarnungen: 22. Vandermersch, 41. Douline, 86. Ouattara, 91. Daschner, 92. Houboulang Mendes.

Servette – St.Gallen 1:1

Servette – St.Gallen 1:1

Super League | 26. Runde | Saison 25/26

21.02.2026

Der Bereichsleiter des Sportamts erklärt die Probleme mit dem Rasen in Winterthur

Der Bereichsleiter des Sportamts erklärt die Probleme mit dem Rasen in Winterthur

21.02.2026

Platzverhältnisse in Winterthur lassen Spiel gegen Thun nicht zu

Platzverhältnisse in Winterthur lassen Spiel gegen Thun nicht zu

21.02.2026

Servette – St.Gallen 1:1

Servette – St.Gallen 1:1

Der Bereichsleiter des Sportamts erklärt die Probleme mit dem Rasen in Winterthur

Der Bereichsleiter des Sportamts erklärt die Probleme mit dem Rasen in Winterthur

Platzverhältnisse in Winterthur lassen Spiel gegen Thun nicht zu

Platzverhältnisse in Winterthur lassen Spiel gegen Thun nicht zu

