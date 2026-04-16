Österreichs Alexander Manninger bei einem Länderspiel im Oktober 2007 im Zürcher Letzigrund gegen den Schweiz Keystone

Der frühere österreichische Nationalgoalie Alexander Manninger ist am Donnerstag bei einem schweren Verkehrsunfall in Salzburg ums Leben gekommen.

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Manninger spielte während seiner erfolgreichen Karriere 33 Mal für Österreich, mit Arsenal gewann er 1998 das Double aus Meisterschaft und FA Cup. Später stand er unter anderem auch bei Juventus Turin und Liverpool unter Vertrag.

Laut Polizei wurde das Auto von Manninger um 8.20 Uhr beim Überqueren der Eisenbahnkreuzung in Nussdorf am Haunsberg (Flachgau) vom Zug erfasst und mitgeschleift. Ersthelfer befreiten den 48-jährigen Salzburger, der allein unterwegs war, aus dem Wrack. Die Wiederbelebungsmassnahmen waren erfolglos. Der Lokführer blieb unverletzt. Die Unfallursache wird noch erhoben.