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England Okafor Doppeltorschütze bei Sieg im Old Trafford

SDA

13.4.2026 - 23:05

Noah Okafor hebt im Old Trafford ab
Noah Okafor hebt im Old Trafford ab
Keystone

Grosser Abend für Noah Okafor in der Premier League: Der Schweizer Nationalstürmer schiesst Leeds United im Montagsspiel der 32. Runde als Doppeltorschütze zu einem 2:1-Sieg bei Manchester United.

Keystone-SDA

13.04.2026, 23:05

13.04.2026, 23:36

Okafor verwertete in der 5. Minute eine Hereingabe von Anton Stach zur Führung und legte nach einer Stunde mit einem Distanzschuss aus 20 Metern zum 2:0 nach, der entscheidend abgefälscht wurde. Manchester United konnte in der 69. Minute in Unterzahl durch Casemiro nur noch verkürzen und bezog seine erste Heimniederlage unter Trainer Michael Carrick. Lisandro Martinez hatte in der 56. Minute für eine Unsportlichkeit die rote Karte gesehen.

Okafors Saisontreffer 5 und 6 waren seine ersten seit dem 10. Februar. Wegen einer Oberschenkelverletzung war der 25-Jährige danach fast einen Monat ausgefallen.

Mit dem Auswärtssieg beim Tabellendritten schuf sich der letztjährige Aufsteiger Leeds ein Polster von sechs Punkten auf die Abstiegsplätze. Manchester United befindet sich auch nach der siebten Niederlage auf Champions-League-Kurs, sollte die Punktverluste in den kommenden Duellen mit den Verfolgern Chelsea (6.), Brentford (7.) und Liverpool (5.) aber im Rahmen halten.

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