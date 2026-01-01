  1. Privatkunden
Fussball Okafor holt mit Leeds Punkt in Liverpool

SDA

1.1.2026 - 20:49

Hart erkämpfter Punkt: Liverpools Coach Arne Slot gratuliert dem Schweizer Leeds-Spieler Noah Okafor
Hart erkämpfter Punkt: Liverpools Coach Arne Slot gratuliert dem Schweizer Leeds-Spieler Noah Okafor
Keystone

Das neue Jahr beginnt für Liverpool wenig verheissungsvoll. In der 19. Runde der Premier League spielt der Titelverteidiger gegen den Aufsteiger Leeds nur 0:0.

Keystone-SDA

01.01.2026, 20:49

01.01.2026, 20:52

Leeds United mit dem Schweizer Angreifer Noah Okafor war zwar in Liverpool spielerisch klar unterlegen, holte am Ende aber einen vielleicht noch wichtigen Punkt im Kamp gegen den Abstieg.

Am Ende wiesen die Reds zwar nicht weniger als 19 Abschlüsse auf, nur vier davon kamen allerdings auch auf das Tor des gut organisierten Aufsteigers. Der Rückstand auf den Leader Arsenal ist damit nach 19 Runden auf zwölf Punkte angewachsen. Auf dem 4. Rang liegt Liverpool neu drei Zähler vor Chelsea.

Leeds, für das Okafor in der 70.Minute eingewechselt wurde, ist derzeit nur schwer zu schlagen und blieb zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen.

