  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fußball Ousmane Dembélé gewinnt Ballon d'Or

SDA

22.9.2025 - 23:09

Ousmane Dembélé zeigt an der Gala in Paris seinen Goldenen Ball. (Archivbild)
Ousmane Dembélé zeigt an der Gala in Paris seinen Goldenen Ball. (Archivbild)
Keystone

Ousmane Dembélé gewinnt den Ballon d'Or 2025. Der Stürmer von Paris Saint-Germain verweist Lamine Yamal auf den 2. Platz. Bei den Frauen geht die Auszeichnung erneut an die Spanierin Aitana Bonmati.

Keystone-SDA

22.09.2025, 23:09

22.09.2025, 23:26

Dembélé gewann in der letzten Saison mit Paris Saint-Germain neben der Meisterschaft und dem französischen Cup die Champions League. In 53 Spielen erzielte der in jüngeren Jahren als schlampiges Genie verschmähte Franzose 35 Tore und bereitete 16 vor. Er folgt auf den Spanier Rodri.

Der 28-jährige Dembélé setzte sich bei der Wahl vor Barcelonas Lamine Yamal und seinem portugiesischen Teamkollegen Vitinha durch. Dem 18-jährigen Yamal blieb an der Gala im Théâtre du Châtelet in Paris zum zweiten Mal in Folge die Trophäe als bester Nachwuchsspieler. Der spanische Europameister und Vorjahressieger Rodri stand wegen seiner langen Verletzungspause aufgrund eines Kreuzbandrisses nicht auf der Liste der 50 Nominierten.

Der zum sechsten Mal verliehene Ballon d'Or féminin war fest in spanischer Hand. Zum dritten Mal in Folge ging die Auszeichnung an Aitana Bonmati. Die Mittelfeldspielerin vom FC Barcelona verwies ihre Landsfrauen Mariona Caldentey und Alexia Putellas auf die weiteren Plätze.

Sommer drittbester Goalie

Zum besten Torhüter der Saison wurde wie 2021 Gianluigi Donnarumma erkoren. Der im Sommer zu Manchester City gewechselte italienische Nationalgoalie gewann mit Paris Saint-Germain in der Vorsaison das Triple. Yann Sommer, der einzige nominierte Schweizer in sämtlichen Kategorien, hatte nicht unerwartet das Nachsehen. Seine fantastischen Paraden auf dem Weg in den Final der Champions League mit Inter Mailand hievten ihn auf den ausgezeichneten 3. Platz hinter Donnarumma und Liverpool-Keeper Alisson Becker. Zumindest im Kollektiv konnte sich auch Lia Wälti freuen. Ihr Ex-Klub Arsenal wurde als Team des Jahres ausgezeichnet.

Der Ballon d'Or wird seit 1956 jährlich durch die zur Groupe Amaury gehörende Fachzeitschrift «France Football» vergeben. Wahlberechtigt sind in der Hauptkategorie 180 Journalisten aus den besten 100 Nationen der FIFA-Weltrangliste. Seit letztem Jahr gehört die UEFA zu den Mit-Organisatoren der Gala.

Meistgelesen

Trumps «Border Czar» bei heimlicher Geldübergabe gefilmt
Roger Federer kündigt sein Comeback an
Murat Yakin, kümmert ihr euch zu wenig um Doppelbürger?

Videos aus dem Ressort

Sturm Amy sorgt für Adrenalinschub – Dieser Kite-Wettbewerb findet nur statt, wenn es stürmt

Sturm Amy sorgt für Adrenalinschub – Dieser Kite-Wettbewerb findet nur statt, wenn es stürmt

Heftiger Wind, meterhohe Wellen, waghalsige Sprünge – der Red Bull Megaloop tobt über der Nordsee. Loop um Loop fliegen die Kiter*innen – die spektakulärsten Szenen zeigt blue News im Video.

18.09.2025

Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi: «Er erinnert an Paul Pogba»

Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi: «Er erinnert an Paul Pogba»

22.09.2025

Luis Enrique beantwortet «Ballon d'Or»-Frage singend

Luis Enrique beantwortet «Ballon d'Or»-Frage singend

Für PSG-Trainer Luis Enrique kann es bei der Wahl zum besten Fussballer der Welt nur einen Sieger geben: Ousmane Dembélé.

22.09.2025

Sturm Amy sorgt für Adrenalinschub – Dieser Kite-Wettbewerb findet nur statt, wenn es stürmt

Sturm Amy sorgt für Adrenalinschub – Dieser Kite-Wettbewerb findet nur statt, wenn es stürmt

Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi: «Er erinnert an Paul Pogba»

Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi: «Er erinnert an Paul Pogba»

Luis Enrique beantwortet «Ballon d'Or»-Frage singend

Luis Enrique beantwortet «Ballon d'Or»-Frage singend

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Ballon d'Or 2025. Ousmane Dembélé und Aitana Bonmatí triumphieren

Ballon d'Or 2025Ousmane Dembélé und Aitana Bonmatí triumphieren

Avdullahu und Kospo sagten der Nati ab. Murat Yakin, kümmert ihr euch zu wenig um Doppelbürger?

Avdullahu und Kospo sagten der Nati abMurat Yakin, kümmert ihr euch zu wenig um Doppelbürger?

Söldner-Check. Sommer nur Ersatz ++ Okafor schiesst erstes Leeds-Tor ++ Vargas trifft herrlich

Söldner-CheckSommer nur Ersatz ++ Okafor schiesst erstes Leeds-Tor ++ Vargas trifft herrlich