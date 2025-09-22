PSG-Goalie Lucas Chevalier macht beim Gegentor keine gute Falle Keystone

Paris Saint-Germain bezieht in der 5. Runde der Ligue 1 die erste Saison-Niederlage.

Der Meister und Champions-League-Sieger der Vorsaison verlor die am Wochenende wegen schlechten Wetters um einen Tag verschobene Auswärtspartie bei Olympique Marseille 0:1.

Nayef Aguerd profitierte nach fünf Minuten von einem Patzer des Pariser Goalies Lucas Chevalier. Für Marseille war es der erste Heimsieg gegen PSG seit 14 Jahren.

Wegen der am Montagabend stattfindenden Ballon-d'Or-Gala hatte sich Paris Saint-Germain gewünscht, das Spiel erst im Dezember neu anzusetzen. Das Heimteam bestand indes auf dem Passus im Reglement, dass witterungsbedingt abgesagte Begegnungen am Folgetag nachgeholt werden.