Patrick Lämmle Redaktor Sport Themen-Schwerpunkte: Fussball, Ski sowie alle Grossanlässe, wo Helden und Heldinnen geboren werden

Patrick Lämmle ist seit Juli 2013 bei blue Sport. Im Rahmen seines Studiums (Bachelor in Sport- und Medienwissenschaft) absolvierte er ein Praktikum bei «Swiss Beach Soccer» und wurde prompt als Spieler für ein Turnier mit der Nati in Marokko aufgeboten. Stolz ist er, Mitgründer des Vereins Futsal Minerva zu sein, mit dem er als Spieler mehrere Schweizer Meistertitel gewann und in der Champions League auflaufen durfte. Am liebsten kickte er mit seinen älteren Geschwistern auf dem Garagenplatz, eine gute Haftpflichtversicherung war für seine lieben Eltern deshalb Pflicht – ich bitte um Entschuldigung! Den Feinschliff holte er sich aber im YB-Nachwuchs, wo er versuchte, den späteren Nati-Crack Johan Vonlanthen mit Pässen aus dem zentralen Mittelfeld in Szene zu setzen. Eine Herzensangelegenheit ist für ihn die Berichterstattung rund um die Frauen-Nati. Ja, solange der Ball rollt, ist seine Welt in Ordnung.