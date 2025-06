Livia Peng steht gegen Tschechien zwischen den Pfosten und dürfte als Nummer 1 in die EM starten Keystone

Nationaltrainerin Pia Sundhage schenkt im letzten Testspiel vor der Heim-EM Livia Peng das Vertrauen. Die Bündnerin erhält auf der Torhüterposition den Vorzug vor Elvira Herzog.

Keystone-SDA SDA

Am Mittwoch in der Pressekonferenz liess sich Sundhage in der Goalie-Frage noch nicht in die Karten blicken. Eine Stunde vor Spielbeginn im Stadion Schützenwiese in Winterthur ist die Katze aus dem Sack: Livia Peng hütet gegen Tschechien das Tor und dürfte somit auch als Nummer 1 in die EM gehen. Bereits in den letzten beiden Partien stand die 23-Jährige zwischen den Pfosten, nachdem sich Herzog zuvor einige Fehlgriffe geleistet hatte.

Captain Lia Wälti und Luana Bühler stehen nicht in der Startaufstellung. Die angeschlagenen Leaderinnen sind nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte und werden von Sundhage vorerst geschont. Stattdessen spielen die Freiburgerin Julia Stierli in der Abwehr und Sandrine Mauron von Servette im Mittelfeld.

Ebenfalls eine kleine Überraschung: Im Sturm startet neben Géraldine Reuteler nicht Sydney Schertenleib, sondern Riola Xhemaili.

Die Aufstellung der Schweiz: Peng; Beney, Calligaris, Stierli, Maritz, Riesen; Mauron, Ivelj, Vallotto; Xhemaili, Reuteler.