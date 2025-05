Petar Marjanović Reporter Themen-Schwerpunkte: Schweizer Politik, Wirtschaft, internationale Politik, Digitales

Petar Marjanović ist seit April 2025 bei blue News. Zuvor berichtete er für den «Blick» über alles von Uriella bis zu Trumps Hotelrechnungen am WEF, analysierte bei «Watson» als Bundeshausjournalist das Politgeschehen und deckte beim «K-Tipp» und «Saldo» auf, wo’s schiefläuft. Bei «Politnetz» enthüllte er, dass der Ständerat seine Abstimmungen nicht immer korrekt zählt. Für seine kritischen Texte zur Pandemie wurde er 2021 als «Newcomer-Journalist des Jahres» ausgezeichnet. Wenn er nicht gerade recherchiert, wer in der Schweiz wirklich das Sagen hat, bastelt er an Datenprojekten oder verteidigt die einzig wahre Carbonara – ohne Rahm, dafür mit Prinzipien. Das alles kann er in vier Sprachen erzählen – an der fünften (Chinesisch) arbeitet er noch.