Lausanne-Sport findet nach dem Abgang von Trainer Ludovic Magnin zum FC Basel einen neuen Trainer. Peter Zeidler übernimmt bei den Waadtländern.

Das teilte der Klub am Samstag in einem Communiqué mit. Über die Vertragslaufzeit machte er keine Angaben.

Zeidler war zuletzt in Bochum in der Bundesliga engagiert. Beim Traditionsklub aus dem Ruhrpott wurde er nach nur acht Partien im Oktober wegen Erfolglosigkeit entlassen. Davor stand der heute 62-jährige Deutsche während sechs Jahren in St. Gallen unter Vertrag. Von August 2016 bis April 2017 trainierte er zudem den FC Sion.

Zeidler leitet am Montag zum ersten Mal das Training der ersten Mannschaft.