Pia Sundhages Dank an die Fans - Gallery Nationaltrainerin Pia Sundhage freut sich nach dem 1:0-Heimsieg in Luzern gegen die Olympiasiegerinnen aus Kanada Bild: Keystone Lia Wälti macht nach dem Sieg gegen Kanada ein Foto mit jungen Fans Bild: Keystone Sydney Schertenleib zieht mit Ball Richtung Tor der Kanadierinnen Bild: Keystone Alayah Pilgrim (ganz rechts) erzielt gegen Kanada das entscheidende Tor Bild: Keystone Goalie Livia Peng zeigte einige Paraden und rettete so den Schweizerinnen den ersten Länderspielsieg gegen Kanada Bild: Keystone

Die Schweizer Nati-Spielerinnen freuen sich über den 1:0-Sieg im Länderspiel gegen Kanada. Noch glücklicher sind sie darüber, dass die Begeisterung der Fans auch nach der EM anhält.

Keystone-SDA SDA

Die Sorge war gross, dass die entfachte Euphorie rund um das Frauen-Nationalteam nach dem Heimturnier wieder rapide sinken würde. Bereits nach dem Ausscheiden gegen Spanien im Viertelfinal des Heim-Turniers sagten einige der Schweizerinnen, dass sie nicht per se traurig wegen des EM-Aus seien. Sondern viel mehr, weil sie so gerne noch einmal ein so volles Stadion erlebt hätten.

Sundhage: «Die Fans machten den Unterschied»

Nun, am Freitagabend im Testspiel gegen Kanada in Luzern, durften sie eine solche Stimmung doch nochmals erleben. «Es waren grossartige Fans. Sie haben den Unterschied gemacht», sagte Nationaltrainerin Pia Sundhage an der Pressekonferenz nach der Partie. Dann lächelte sie. Die Freude darüber, dass über 10'000 Fans den Weg ins Stadion gefunden haben, ist ihr anzusehen.

Ähnlich glücklich waren die Spielerinnen selbst. Bevor Torschützin Alayah Pilgrim Glückwünsche zu ihrem Siegtreffer entgegennahm, sagte sie: «Zuerst einmal möchte ich sagen, dass es sehr schön war, vor dieser Kulisse zu spielen.»

Ein Sieg auch für die Fans

Und auch die weiteren Schweizerinnen zeigten ihre Dankbarkeit für die so zahlreich erschienenen Fans. «Es war das erste Spiel nach der EM, das letzte zuhause in diesem Jahr. Es freut mich darum sehr, dass wir den Fans diesen Sieg schenken durften», sagte stellvertretend Viola Calligaris. Am Ende, so die Verteidigerin, habe man zwar auch etwas Glück gehabt, «spielerisch haben wir uns in einigen Situationen nicht so geschickt angestellt» aber es sei schön, den Sieg dennoch mitzunehmen. «Dass so viele Leute kamen ist nicht selbstverständlich, darum fand ich es umso schöner, zu gewinnen.» Es sei ein Sieg «für alle Menschen, die uns nach der EM treu geblieben sind».

In dieselbe Kerbe schlug auch Captain Lia Wälti. Nach der Partie nahm sie sich viel Zeit für Selfies, unterschrieb Schweiz-Mützen, sprach mit den jungen Fans. «Es war genau das, was wir uns erhofft haben, nämlich dass die Leute weiterhin kommen. Wir wollten den Hype mitnehmen und sind froh, dass die Fans das gleich sehen wie wir», sagte Wälti.