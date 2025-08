Winterthurs Remo Arnold feiert den Ausgleich zum 1:1 gegen YB Keystone

YB kann nach dem erfolgreichen Saisonauftakt nicht nachlegen. Die Berner müssen sich in Winterthur mit einem 1:1 zufriedengeben.

Keystone-SDA SDA

Das Unentschieden war leistungsgerecht. Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, das Heimteam in der zweiten. Tatsächlich waren die Winterthurer am Ende sogar einem Sieg näher. So lief Christian Gomis in der 90. Minute allein auf den YB-Goalie zu, spitzelte den Ball aber knapp am Tor vorbei.

Das Skore hatte der Berner Sommer-Zugang Edimilson Fernandes eröffnet. Der 29-jährige Mittelfeldspieler zielte in der 24. Minute genau und überwand Winterthurs Stefanos Kapino mit einem Flachschuss in die entfernte Ecke. Es war das fünfte Super-League-Tor des Wallisers. Zuletzt hatte er im Mai 2022 getroffen, als er von Mainz an YB ausgeliehen war. Die Rückkehr zu den Bernern bedeutet für ihn mehr Spielzeit und damit auch eine grössere Chance, seine bisherigen 34 Einsätze im Nationalteam um weitere Spiele zu ergänzen.

In der zweiten Hälfte liessen Fernandes und seine Teamkollegen jedoch sichtlich nach. Derweil kamen die Winterthurer immer besser ins Spiel und glichen schliesslich durch Remo Arnold aus. Der Captain traf in der 64. Minute nach einem Eckball per Kopf. Zuvor hatte Randy Schneider bereits eine gute Möglichkeit ausgelassen und war Christian Gomis bei einem vermeintlichen Treffer im Offside gestanden. Dieses Schicksal beklagte später auch YBs Chris Bedia, der in der ersten Halbzeit Glück hatte, dass eine Tätlichkeit nicht geahndet worden war.

Mit dem 1:1 blieb Winterthur zum dritten Mal in Folge gegen die Young Boys unbesiegt.

Telegramm

Winterthur – Young Boys 1:1 (0:1)

8700 Zuschauer. – SR Fähndrich. – Tore: 24. Fernandes (Benito) 0:1. 64. Arnold (Schneider) 1:1.

Winterthur: Kapino; Sahitaj, Arnold, Mühl, Sidler (88. Citherlet); Jankewitz (46. Golliard), Zuffi; Beyer (70. Burkart), Schneider (93. Cueni), Ulrich; Gomis (93. Hunziker).

Young Boys: Keller; Janko, Wüthrich (65. Zoukrou), Benito, Hadjam (73. Athekame); Males (65. Ugrinic), Raveloson, Fernandes, Monteiro (65. Colley); Fassnacht, Bedia (79. Córdova).

Verwarnungen: 53. Wüthrich, 93. Ugrinic.