  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Super League «Putsch» gegen FCSG-Präsident Hüppi löst «Volksaufstand» aus

SDA

27.5.2026 - 07:52

Trotz Erfolg vor dem Abgang? Matthias Hüppi, der Präsident des FC St. Gallen
Trotz Erfolg vor dem Abgang? Matthias Hüppi, der Präsident des FC St. Gallen
Keystone

Die Konflikte innerhalb der Führung des FC St. Gallen schlagen hohe Wellen. Die Zeitungen schreiben am Mittwoch von einem «Volksaufstand», in den Kommentarspalten ist von einem «Putsch» die Rede.

Keystone-SDA

27.05.2026, 07:52

27.05.2026, 08:30

Es deute vieles darauf hin, dass der «Putsch» gescheitert sei, schrieben am Mittwoch etwa die «CH Media»-Zeitungen. Zu gross ist der Widerstand im Volk, in der Politik und vor allem in der Fangemeinde. Diese hat in den vergangenen 48 Stunden massiv mobilisiert.» Denn der Klub habe die ganze «Ostschweiz» mit dem ersten Cupsieg nach 57 Jahren «in Ekstase versetzt». Die Führungsetage des FC St.Gallen habe nach dem Final in Bern dagegen «ein klägliches Bild abgegeben», schrieb «CH Media».

«Die Seele des Klubs erobert man nicht mit einem Putsch», schrieb der «Blick» in seiner Kommentarspalte. Warum die Crew um Präsident und «Galionsfigur» Matthias Hüppi «gegen ihren Willen» ausgetauscht werden soll, das hätten die Aktionäre bislang nicht schlüssig erklären können. Klar sei: «Ohne Kampf wird diese Geschichte nicht über die Bühne gehen», denn Hüppi habe den Klub nicht nur geführt, sondern «neu erfunden».

Die Entwicklung in der Ostschweiz sei «an Absurdität nicht zu überbieten», hiess es in einem Tamedia-Artikel. Dass es nun so weit gehe, dass der gesamte Verwaltungsrat ausgetauscht werden soll, «sprenge alle Vorstellungskraft – nach sechs Jahren Rechnungsabschlüssen, die ohne Zuschüsse von Präsidenten oder Mäzenen positiv ausgefallen sind; und nach einer Saison mit Platz 2 und dem ersten Cupsieg seit 57 Jahren.»

«Der FC St. Gallen zerfleischt sich selbst», titelte die «Neue Zürcher Zeitung». So würden sich in Fanforen Debatten darüber entzünden, ob man jetzt die Saisonkarte noch verlängern soll. «Der Cupsieg vom Sonntag war der Höhepunkt in der Ära Hüppi und setzte das i-Tüpfelchen auf die beste Saison seit langem», schrieb die Zeitung. Und sie spekuliert, dass vielleicht jemandem «die Strahlkraft Hüppis zu gross geworden» sei.

Meistgelesen

Trumps nächster Angriff auf die Schweiz läuft
Bub (11) mit Handtuch getötet – jetzt werden schockierende Details bekannt
Oberaargauer Altersheim verlangt über 700 Franken für täglich zwei Glas Wasser

Videos aus dem Ressort

Nati-Coach Cadieux: «Die Bilanz gegen Schweden ist mir egal»

Nati-Coach Cadieux: «Die Bilanz gegen Schweden ist mir egal»

26.05.2026

Attilio Biasca: «Uns ist egal, gegen wen wir spielen»

Attilio Biasca: «Uns ist egal, gegen wen wir spielen»

26.05.2026

Nico Hischier: «Finnland hat unsere Fehler bestraft»

Nico Hischier: «Finnland hat unsere Fehler bestraft»

26.05.2026

Nati-Coach Cadieux: «Die Bilanz gegen Schweden ist mir egal»

Nati-Coach Cadieux: «Die Bilanz gegen Schweden ist mir egal»

Attilio Biasca: «Uns ist egal, gegen wen wir spielen»

Attilio Biasca: «Uns ist egal, gegen wen wir spielen»

Nico Hischier: «Finnland hat unsere Fehler bestraft»

Nico Hischier: «Finnland hat unsere Fehler bestraft»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Deutschland. Der VW-Klub muss sich nach dem Abstieg neu finden

DeutschlandDer VW-Klub muss sich nach dem Abstieg neu finden

Frauen. Navarro setzt in der WM-Qualifikation auf bewährte Kräfte

FrauenNavarro setzt in der WM-Qualifikation auf bewährte Kräfte

Super League. YB übernimmt Dominik Pech definitiv

Super LeagueYB übernimmt Dominik Pech definitiv