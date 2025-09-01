Antony geht zurück nach Sevilla Keystone

Die wichtigsten internationalen Transfers am letzten Tag der Sommerperiode.

Napoli holt Rasmus Höjlund

Der italienische Meister Napoli verstärkt sich mit dem dänischen Stürmer Rasmus Höjlund. Der 22-Jährige wechselt von Manchester United vorerst leihweise nach Süditalien.

Auch Antony verlässt Manchester United

Der Brasilianer Antony wechselt für 25 Millionen Euro von Manchester United zu Betis Sevilla. Der 25-Jährige spielte bereits letzte Saison an der Seite von Ricardo Rodriguez leihweise für die Andalusier.

Asensio von PSG zu Fenerbahce

Der Spanier Marco Asensio verlässt nach einer Saison auf Leihbasis bei Aaston Villa den Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain defintiv. Der 29-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb mit den Türken einen Dreijahresvertrag.

Xhaka-Ersatz für Leverkusen

Leverkusen übernimmt für 30 Millionen Euro den Argentinier Ezequiel Fernandez, der beim Bundesligisten die Rolle des zu Sunderland gewechselten Granit Xhaka übernehmen soll. Der 23-jährige Mittelfeldspieler stand zuvor beim saudischen Klub Al-Qadsiah unter Vertrag.

Boniface zu Bremen

Werder Bremen verpflichtet von Leverkusen den nigerianischen Angreifer Victor Bonifac. Der 24-Jährige wechselt für ein Jahr auf Leihbasis.