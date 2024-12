Real Madrid atmet auf, Leverkusen gewinnt Spitzenspiel - Gallery Mohamed Salah trifft für Liverpool zum Sieg Bild: Keystone Jude Bellingham trug ein Tor zum 3:2-Sieg von Real Madrid bei Bild: Keystone Der junge Pariser Désiré Doué freut sich über das 3:0 in Salzburg Bild: Keystone Thomas Müller schoss kurz vor der Pause das 2:1 für den FC Bayern Bild: Keystone Nordi Mukiele (links) traf zum Sieg von Leverkusen Bild: Keystone RB Leipzig verlor zum sechsten Mal in dieser Ligaphase Bild: Keystone Real Madrid atmet auf, Leverkusen gewinnt Spitzenspiel - Gallery Mohamed Salah trifft für Liverpool zum Sieg Bild: Keystone Jude Bellingham trug ein Tor zum 3:2-Sieg von Real Madrid bei Bild: Keystone Der junge Pariser Désiré Doué freut sich über das 3:0 in Salzburg Bild: Keystone Thomas Müller schoss kurz vor der Pause das 2:1 für den FC Bayern Bild: Keystone Nordi Mukiele (links) traf zum Sieg von Leverkusen Bild: Keystone RB Leipzig verlor zum sechsten Mal in dieser Ligaphase Bild: Keystone

Real Madrid kommt in der 6. Runde der Champions-League-Ligaphase zum dringend benötigten Sieg. Der Titelverteidiger gewinnt bei Atalanta Bergamo 3:2. Auch Leverkusen, PSG und Bayern siegen.

SDA

Ein Doppelschlag in der Startviertelstunde der zweiten Halbzeit brachte Real Madrid den Erfolg beim Leader der italienischen Serie A. Vinicius Junior (56.) und Jude Bellingham (59.) überraschten mit ihren Toren Atalanta Bergamo, das kurz vor der Pause durch einen von Charles De Ketelaere verwandelten Penalty zum 1:1 gekommen war und später durch Ademola Lookman zum 2:3 verkürzte.

Die Spanier zogen damit auf schwierigem Terrain, bei den zuletzt neunmal in Folge siegreichen Bergamasken, den Kopf aus der Schlinge. Ein Teil dazu trug auch der oft kritisierte Kylian Mbappé bei. Er traf mit seinem 50. Champions-League-Tor zum 1:0, bevor er noch in der ersten Halbzeit angeschlagen ausgewechselt werden musste.

Sommer erstmals bezwungen

Paris Saint-Germain, das zweite stark unter Druck stehende Schwergewicht, meldete sich nach zwei Niederlagen in Folge zurück im Rennen um die K.o.-Runden-Plätze. Die Portugiesen Gonçalo Ramos und Nuno Mendes sowie der junge Désiré Doué trafen zum 3:0-Sieg in Salzburg. Der wieder bestens auf Kurs liegende FC Bayern München kam gegen Schachtar Donezk in Gelsenkirchen nach frühem 0:1-Rückstand zum 5:1-Erfolg. Konrad Laimer und Thomas Müller trafen vor der Pause, Jamal Musiala und zweimal Michael Olise danach.

Im Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und Inter Mailand fiel das Tor zum 1:0-Sieg der Deutschen in der 90. Minute. Nordi Mukiele bezwang als erster Spieler in dieser Ligaphase Yann Sommer im Tor von Inter. Der Sieg des von Granit Xhaka angeführten Bundesligisten war verdient. Schon in den ersten Minuten der Partie rettete die Latte für den geschlagenen Sommer im Tor des italienischen Meisters.

Liverpool bleibt makellos

Der FC Liverpool als einziges Team noch keinen Punkt abgegeben. Das sechste Spiel gewann der Leader der Premier League in Girona mit 1:0. Ein von Mohamed Salah verwandelter Penalty nach etwas mehr als einer Stunde sorgte für den Unterschied in Katalonien. Der formstarke Ägypter steht in dieser Saison bei 16 Toren und 12 Assists in 22 Partien.

Während Liverpool das Ticket für die nächste Runde schon auf sicher hat, ist Leipzig das erste Team, das keine Chancen mehr auf ein Weiterkommen hat. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose kassierte daheim gegen Aston Villa mit 2:3 die sechste Niederlage.

sda