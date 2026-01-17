  1. Privatkunden
Spanien Real Madrid kann etwas aufatmen

SDA

17.1.2026 - 16:10

Abklatschen zwischen Topskorer Kylian Mbappé und Trainer Alvaro Arbeloa
Abklatschen zwischen Topskorer Kylian Mbappé und Trainer Alvaro Arbeloa
Keystone

Wenige Tage nach der Cup-Blamage gegen den Zweitligisten Albacete kommt Real Madrid zum ersten Sieg unter dem neuen Coach Alvaro Arbeloa. In der 20. Runde gewinnen die Madrilenen gegen Levante 2:0.

Keystone-SDA

17.01.2026, 16:10

17.01.2026, 16:19

Dem Nachfolger des entlassenen Xabi Alonso kam zugute das beim Heimsieg der zuletzt verletzte Kylian Mbappé wieder mittun konnte. Der Topskorer der Liga provozierte nach einer knappen Stunde den Penalty, den er zu seinem 19. Saisontor nutzte. Den zweiten Treffer erzielte Verteidiger Raul Asensio sieben Minuten später nach einem Eckball mit dem Kopf.

17.01.2026

17.01.2026

17.01.2026

