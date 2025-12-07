  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Spanien Real Madrid sieht zweimal Rot und verliert

SDA

7.12.2025 - 23:08

Kein guter Abend für Real Madrid und dessen Topskorer Kylian Mbappé
Kein guter Abend für Real Madrid und dessen Topskorer Kylian Mbappé
Keystone

Real Madrid kassiert die zweite Niederlage in der spanischen Meisterschaft. Durch das 0:2 daheim gegen Celta Vigo liegt das Team von Xabi Alonso nach 16 Spielen vier Punkte hinter Leader FC Barcelona.

Keystone-SDA

07.12.2025, 23:08

07.12.2025, 23:23

Der Schwede Williot Swedberg schoss beide Tore zum Coup der Galicier im Santiago Bernabeu. Nach dem 0:1 in der 53. Minute machte sich Real Madrid die Aufholjagd selber schwerer: Gut zehn Minuten später kassierte Aussenverteidiger Fran Garcia in zwei aufeinanderfolgenden Aktionen Verwarnungen und flog vom Platz. Noch etwas schneller zu Rot kam Garcias Teamkollege Alvaro Carreras in der Nachspielzeit. Er sah innerhalb weniger Sekunden für Reklamieren zweimal Gelb. Kurz darauf schoss Swedberg das 2:0.

Die bereits laute Kritik an Trainer Xabi Alonso, der im Sommer von Leverkusen zu Real Madrid gestossen ist, wird nach einem weiteren enttäuschenden Auftritt seines Starensembles nochmals zunehmen. Die nächste Möglichkeit zur Trendwende haben die Madrilenen am Mittwoch in der Champions League daheim gegen Manchester City.

Meistgelesen

ICE-Razzien in Louisiana legen das öffentliche Leben lahm
Car auf Autobahn A4 Richtung Schwyz auf falscher Spur unterwegs
Odermatt triumphiert auch im Riesenslalom von Beaver Creek

Videos aus dem Ressort

Real Madrid - Celta 0:2

Real Madrid - Celta 0:2

LALIGA | 15. Runde | Saison 25/26

07.12.2025

Magnin: «Meine Jungs mussten leiden»

Magnin: «Meine Jungs mussten leiden»

07.12.2025

Sion – YB 2:0

Sion – YB 2:0

Super League | 16. Runde | Saison 25/26

07.12.2025

Real Madrid - Celta 0:2

Real Madrid - Celta 0:2

Magnin: «Meine Jungs mussten leiden»

Magnin: «Meine Jungs mussten leiden»

Sion – YB 2:0

Sion – YB 2:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

MLS-Playoff-Final. Messis Pässe entscheiden für Inter Miami

MLS-Playoff-FinalMessis Pässe entscheiden für Inter Miami

Voll in der Prime Time. Um diese Uhrzeit und in diesen Stadien spielt die Nati an der WM

Voll in der Prime TimeUm diese Uhrzeit und in diesen Stadien spielt die Nati an der WM

«Fremdschäm-Karneval». Infantinos erniedrigendes Verhalten vor Trump entsetzt die Weltpresse

«Fremdschäm-Karneval»Infantinos erniedrigendes Verhalten vor Trump entsetzt die Weltpresse