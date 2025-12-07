Kein guter Abend für Real Madrid und dessen Topskorer Kylian Mbappé Keystone

Real Madrid kassiert die zweite Niederlage in der spanischen Meisterschaft. Durch das 0:2 daheim gegen Celta Vigo liegt das Team von Xabi Alonso nach 16 Spielen vier Punkte hinter Leader FC Barcelona.

Keystone-SDA SDA

Der Schwede Williot Swedberg schoss beide Tore zum Coup der Galicier im Santiago Bernabeu. Nach dem 0:1 in der 53. Minute machte sich Real Madrid die Aufholjagd selber schwerer: Gut zehn Minuten später kassierte Aussenverteidiger Fran Garcia in zwei aufeinanderfolgenden Aktionen Verwarnungen und flog vom Platz. Noch etwas schneller zu Rot kam Garcias Teamkollege Alvaro Carreras in der Nachspielzeit. Er sah innerhalb weniger Sekunden für Reklamieren zweimal Gelb. Kurz darauf schoss Swedberg das 2:0.

Die bereits laute Kritik an Trainer Xabi Alonso, der im Sommer von Leverkusen zu Real Madrid gestossen ist, wird nach einem weiteren enttäuschenden Auftritt seines Starensembles nochmals zunehmen. Die nächste Möglichkeit zur Trendwende haben die Madrilenen am Mittwoch in der Champions League daheim gegen Manchester City.